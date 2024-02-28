Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року

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Анонс від Маска

«Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі проєктування нового родстера Tesla», — сказав Маск.

За його словами, серійний дизайн авто буде завершено і представлено до кінця цього року.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Нагадаємо

Наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster, чотиримісний автомобіль із батарейним живленням, який спочатку планувалося випустити у 2020 році.

У 2021 році Маск відклав запуск Roadster на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок.