Tesla намагатиметься випустити свій електричний спортивний автомобіль Roadster наступного року, повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск, пише Reuters.
28 лютого 2024, 13:30
Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року
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Анонс від Маска
«Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі проєктування нового родстера Tesla», — сказав Маск.
За його словами, серійний дизайн авто буде завершено і представлено до кінця цього року.
Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024
Нагадаємо
Наприкінці 2017 року Tesla анонсувала Roadster, чотиримісний автомобіль із батарейним живленням, який спочатку планувалося випустити у 2020 році.
У 2021 році Маск відклав запуск Roadster на 2023 рік, пославшись на вузькі місця у глобальному ланцюжку поставок.
Джерело: Мінфін
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