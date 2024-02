Tesla планує розпочати випуск першого електричного спорткара наступного року

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні ввечері ми радикально збільшили цілі проєктування нового родстера Tesla», — сказав Маск.

За його словами, серійний дизайн авто буде завершено і представлено до кінця цього року.

Production design complete and unveil end of year, aiming to ship next yea