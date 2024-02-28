Польща погрожує розширити ембарго на українські товари

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Що відомо

«Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки», — заявив глава уряду.

Протягом останнього тижня польські фермери протестують проти імпорту української продукції на кордоні. Вони вимагають поширити заборону на інші товари, включаючи фрукти, яйця та м'ясо, пише видання.

Нагадаємо

На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.

Читайте: Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.