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28 лютого 2024, 8:53

Польща погрожує розширити ембарго на українські товари

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м'ясо. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки», — заявив глава уряду.

Протягом останнього тижня польські фермери протестують проти імпорту української продукції на кордоні. Вони вимагають поширити заборону на інші товари, включаючи фрукти, яйця та м'ясо, пише видання.

Нагадаємо

На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.

Читайте: Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 лютого 2024, 9:30
#
Ну что русское не покупать, польское тем более… Остаётся выбирать…
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0
innapcholko
innapcholko
28 лютого 2024, 10:19
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По факту Польские продукты *** !
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0
Три літри
Три літри
28 лютого 2024, 11:18
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Нарешті Туск показав своє лице. А то довго було непорозуміння що це коїться у Польщі. Виглядало як безвладдя. А зʼясувалось що це навпаки підтримується владою включно з фізичними нападами на український бізнес.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 лютого 2024, 11:30
#
Ну що синку, допоміг тобі твій ***?
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