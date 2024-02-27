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27 лютого 2024, 19:28

За останні 10 років понад 50 страхових компаній вийшли з ринку ОСЦПВ

З 2014 по 2023 роки кількість страховиків, які здійснюють страхування обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), зменшилась із 81 до 35. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

З 2014 по 2023 роки кількість страховиків, які здійснюють страхування обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), зменшилась із 81 до 35.
Фото: freepik.com

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Минулого року з ринку вийшло 6 страхових компаній: ПрАТ СК «Український страховий стандарт», ТДВ СК «МОТОР-ГАРАНТ», АТ «ПРОСТО — страхування», ПрАТ СК «ПРОВІДНА», АСК «ОМЕГА» та ПрАТ «УАСК АСКА» приєднано до ПрАТ СК ВУСО".

Цього року своє членство в Бюро втратили ще дві страхові компанії — СК «Альфа Страхування» та СК «Прем'єр Альянс» (СК «САЛАМАНДРА» взяла на себе обов’язок з виконання зобов’язань СК «Прем'єр Альянс»).

Таким чином, на кінець січня 2024 року залишилося лише 33 страхові компанії-члени МТСБУ, що забезпечують страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні.

Зазначається, що більшість страхових компаній покидають ринок через неможливість виконання своїх зобов’язань та через відкликання ліцензій НБУ, оскільки вони не відповідають встановленим обов'язковим фінансовим нормативам, таким як платоспроможність, достатність капіталу та фондозабезпеченість.

«Використання цього механізму регулювання допомагає гарантувати стабільність роботи чинних страхових компаній та виконання ними своїх зобов'язань перед споживачами», — йдеться в повідомленні.

Загалом, протягом останніх 10 років кількість страхових компаній, які покинули український ринок «автоцивілки», становить 51.

Актуальний список страховиків, з якими можна укласти договори страхування ОСЦПВ у 2024 році, доступний на сайті МТСБУ за посиланням.

Джерело: Мінфін
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