Як правильно збирати донати, щоб банк не блокував рахунок — Приватбанк пояснив алгоритм дій

У соцмережах та у відгуках «Мінфіну» почастішали скарги на блокування банківських рахунків фізосіб із різних причин. У тому числі й під час благодійних зборів коштів звичайними людьми. Явище стає дедалі розповсюдженішим — тільки-но людина публікує заклик до благодійного збору та їй на рахунок починаються надходити донати, банк зупиняє цей процес. Фінустанова може застопорити зарахування коштів (вони повертаються на рахунок відправника), а може взагалі заблокувати рахунок благодійного активіста, оскільки нехарактерні для власника картки транзакції викликають питання фінансового моніторингу.

Аби розібратися в ситуації та з’ясувати безпечний механізм зборів донатів, «Мінфін» звернувся за роз’ясненнями до керівниці департаменту міжнародних переказів Приватбанку Марії Страшко.

Маріє, дедалі частіше з’являються скарги на банки щодо зупинок зарахувань коштів на рахунки під час благодійних зборів. Через що це відбувається?

Приватбанк працює виключно у рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності. Всі заходи здійснюються, відповідно до внутрішніх процедур, і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу.

Як має чинити звичайна фізособа, яка хоче вперше почати збір донатів, щоб прийом коштів не був заблокований і всі суми надійшли?

Вона повинна звернутися до банку (за телефоном 3700, чат-онлайн або прийти до відділення) та надати підтвердження мети збору. Це підтверджувальні документи, посилання в соціальні мережах або інше джерело інформування про збір. Після перевірки банк надасть можливість цьому клієнту проводити збір без обмежень.

Які нюанси та проблеми/питання банку можуть виникати навіть у цьому випадку?

Банк ретельно перевіряє на відповідність заявленої мети збору подальшому використанню коштів за призначенням.

Як банки, зазвичай, розцінюють випадки, коли на якийсь рахунок раптово починає сипатись велика кількість переказів, як виокремлюють благодійні збори та відрізняють їх від шахрайських дій?

У банку працюють ефективні алгоритми визначення та виявлення підозрілих/непрозорих джерел, які не підлягають розголошенню.

Які саме перевірки після заяви клієнта про збір донатів проводить банк?

Ми здійснюємо аналіз отриманих даних від клієнта та відпрацьовуємо кожне звернення з індивідуальним підходом, спираючись на вимоги чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

Відпрацювання звернення клієнта займає від декількох хвилин до 24 годин. У деяких індивідуальних ситуаціях відпрацювання може займати більше часу, якщо нам необхідна додаткова інформація від клієнта.

Надати інформацію про благодійний збір клієнт може як через віддалені канали, а саме 3700, чат-online, так і через відділення банку. При додаванні документів таким чином клієнту треба лише надати необхідну інформацію до чату з співробітником.

Чи обов’язково фізособа має отримувати статус волонтера?

Статус волонтера не є обов'язковим для клієнтів, які проводять благодійні збори, що не несуть характеру волонтерської діяльності на допомогу військовим. Встановлення статусу «Волонтер» потребує більшої кількості підтверджувальних даних, детальний перелік яких клієнт отримує індивідуально після опрацювання звернення.

Які можуть бути перешкоди для фізособи, аби проводити благодійний збір коштів?

Перешкод немає, якщо клієнт може надати підтверджувальні дані про мету благодійних зборів. Банк може відмовити проводити безлімітні зарахування коштів, якщо не надано підтвердження мети збору і використання коштів.

Чи продовжить банк прискіпливо відслідковувати операції клієнта після того, як він завершив збирати донати?

Банк на постійній основі перевіряє операції клієнтів на ризиковість, незалежно від того, чи проводив він до того благодійні збори, чи ні.

Як часто в роботі Приватбанку трапляються підробні збори, які лише маскувалися під благодійні, але на правду виявляються чимось іншим?

Завжди є шахраї, але банк проводить на постійній основі достатні заходи для виявлення і припинення такої діяльності.

Чи були випадки, коли банк зупиняв збори через те, що гроші (перекази) надходили з підозрілих/непрозорих джерел?

У банку працюють ефективні алгоритми визначення та виявлення підозрілих/непрозорих джерел, які не підлягають розголошенню.

Яким чином люди, зазвичай, жертвують кошти — це лише перекази між рахунками, чи є й готівка?

Банк не обмежує клієнтів щодо каналів для пожертв. Клієнти використовують такі способи для надання благодійних внесків: перекази з рахунків українських банків, перекази з-за кордону, перекази між рахунками Приватбанку, готівкові та безготівкові поповнення в терміналах та банкоматах.

Чому саме, за вашими спостереженнями, найчастіше були присвячені збори донатів?

До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, наприклад, найчастіше збори присвячувались лікуванню. У 2022-му — найбільше зборів було для постраждалих від російської агресії та на потреби ЗСУ. Та сама мета спостерігалася у 2023-му й донині.

Для кого найчастіше збирають кошти — для себе чи когось іншого?

Найчастіше люди збирали і збирають гроші для когось.