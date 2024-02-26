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26 лютого 2024, 11:33

Sense Bank почав видавати кредити на придбання житлового будинку за програмою єОселя

Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, розпочав процес кредитування на придбання житлових будинків за програмою «єОселя». Кредит від банку надається тільки на придбання самого будинку, вартість же самої земельної ділянки покривається за рахунок позичальника.

Відзначимо, що Sense Bank доєднався до державної програми іпотечного кредитування «єОселя» з початку листопада 2023 року. За цей час, Sense Bank вже отримав близько 20 000 заявок на кредитування квартир.

«Додавання нової опції кредитування на придбання житлового будинку у програму „єОселя“ стане додатковим стимулом для наших клієнтів користуватися цією можливістю. Це дозволить їм отримати доступ до фінансування, необхідного для придбання власного житла, зі зручними умовами та конкурентоспроможними ставками», — зазначає директорка департаменту іпотечного кредитування Sense Bank Орися Юзвишин.

Нагадаємо, з 29 січня українці можуть обрати за програмою «єОселя» приватні будинки площею 62,5 кв. метра (це нормативна площа, інші площі будуть покриватися за рахунок власного внеску) на одного плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир:

  • представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам і членам їх сімей — під 7% — доступні приватні будинки віком до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах;

  • ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7%, — доступні приватні будинки віком до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі по єОселі вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови, яка є у власності. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках с/г призначення, недоступні для оформлення іпотеки.

Детальну інформацію про програму кредитування від Sense Bank читайте тут.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
san4os
san4os
26 лютого 2024, 12:08
#
«з початку листопада 2023 року. За цей час, Sense Bank вже отримав близько 20 000 заявок на кредитування квартир.»

Примітивні маніпуляції цифрами… Якщо я подаю заявку на кредит по еОселі, то я подаю її через «Дія» відразу у всі банки які беруть участь у програмі. Якщо я на протязі місяця не підібрав собі для купівлі обєкт нерухомості, то через місяць повторно подаю заявку…
А інформацію подають так ніби в Sense Bank черга бажаючих стоїть…


+
0
san4os
san4os
26 лютого 2024, 12:09
#
Ощад і Приват — це два лідери по кредитуванні по програмі еОселя…
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