Як заробляти на вендингових автоматах у 2024 році

Вендинг — продаж товарів через автомати — дозволяє стартувати у бізнесі з мінімальними вкладеннями та досвідом. Як працює ця галузь та скільки у ній можна заробляти? У цьому ми розбиралися разом із двома компаніями — представниками ринку вендингу в Україні — EasyVending та « Мама, ну купи ».

Що таке вендинг і які тренди на цьому ринку

Вендинг — роздрібний продаж товарів або надання послуг за допомогою торгових автоматів. Це можуть бути автомати з продажу кави, їжі, напівфабрикатів чи інших товарів, платіжні та поштові термінали. Варіантів стає все більше з кожним роком.

Поштовх для розвитку галузі надала пандемія COVID-19, під час якої підприємцям доводилося мінімізувати особисті контакти, зокрема, і між персоналом та покупцем. Тому багато хто з них почав звертати увагу на автомати самообслуговування.

Одним із найпопулярніших напрямів цього бізнесу є кавові автомати. Їх можна побачити усюди: в ТРЦ, на пошті, у бізнес-центрах, на вулицях. Цей напрям став чи не головною тенденцією 2023 року. Зокрема, формат кавових куточків Coffee To Go. Це наочно підтверджують дані Google Trends: запит «кав'ярня самообслуговування» за 12 місяців в Україні зріс на 650%.

Це напрям, у якому працює компанія EasyVending. Вона продає кавові апарати, як нові так і вживані, її персонал первинно консультує про старт бізнесу та налаштовує вживане обладнання до роботи. Також займається продажем снекових автоматів, кавомашин, кавоварок, кавомолок, кави, чаю та всіх інгредієнтів для кавових автоматів.

Є й інші цікаві ніші. Наприклад, компанія «Мама, ну купи» реалізує через автомати дитячі іграшки. Зараз її мережа налічує 94 автомати у чотирьох країнах. Засновник компанії Віктор Оношко, створюючи її, залучив майже 200 інвесторів та 16 франчайзі. В Україні автомати «Мама, ну купи» можна зустріти в торгових центрах Respublika, Cosmo Multimall, Blockbuster Mall, мережах «Сільпо» та «Ашан». Компанія також розвиває додатковий бренд «Мама приготувала» — продаж заморожених напівфабрикатів через автомати, встановлені у під'їздах багатоповерхівок. Через них можна придбати вареники, сирники, котлети та інші продукти, які достатньо просто розігріти перед вживанням. Причому зробити це можна навіть під час дії комендантської години, що сьогодні особливо актуально.

Окремий напрям вендингу — поштомати. Цей сегмент активно освоюють такі відомі компанії, як Нова пошта, ROZETKA, Meest China.

Учасники ринку вендингу очікують його розширення поточного року, появу на ньому нових напрямів та локацій, а також посилення конкуренції. «Я бачу більше розвитку різних направлень. Всі продукти, які можна придбати в супермаркетах, можна буде купувати в автоматах: молочні вироби, сири, ковбаси, напої, — говорить власник мережі «Мама, ну купи» Віктор Оношко. — «Ми розвиватимемо наші бренди «Мама приготувала» та «Мама, ну купи». Зараз більшості здається незвичним купити дитячий сюрприз або пельмені в автоматі. Але раніше так само ставилися й до поштоматів, а зараз це звичне та зручне явище».

Чому вендинг — це вигідно, та які є переваги того, щоб стартувати в ньому

В Європі у середньому на 175 осіб припадає один торговий автомат. І при цьому ринок ще зростає — за минулий рік він зріс на 1,1%. В Україні кількість осіб на один автомат є в 2−3 рази більшою, а це означає, що є перспектива для розвитку. Також у всьому світі зараз є тенденція на автоматизацію торгівлі та процесів у сфері громадського харчування. Тож попит на напої та їжу з автоматів тільки збільшуватиметься. І в Україні також.

Серед переваг того, щоб почати працювати у вендинговому бізнесі, представники ринку виокремили наступні:

Невеликий поріг входу. Наприклад, якщо почати бізнес на кавових автоматах, то стартувати можна і з 50 000 грн. Для автоматів із іграшками ця сума буде від $12 000. Загалом, якщо порівнювати рівень інвестицій з тим, щоб вкластися у відкриття, наприклад, магазину іграшок площею в 50 — 100 кв.м., то він буде неспівставний. Ремонт приміщення, закупівля товарів, витрати на оренду та персонал — все це коштує в десятки разів більше. А щодо вендингового автомату, то його потрібно лише забрендувати, включити в розетку та загрузити негабаритними недорогими іграшками.

Прибутковість. Наприклад, за собівартості 1 стаканчику американо 7−10 грн ви отримаєте майже 100% прибутку. Продажі 20−25 куплених напоїв на день приносять понад 5 000 грн прибутку за місяць. І це тільки при купівлі американо, а, зазвичай, в автоматі купують не тільки його. За статистикою, в середньому партнери компанії EasyVending отримують 10 000 — 25 000 грн щомісяця на 1 точці.

Час. В середньому на підтримку вендингового бізнесу витрачається до 2-х годин на день, тобто це можливість додатково заробляти, продовжуючи працювати на основній роботі. Вендинг може бути чудовим способом додаткового заробітку. А якщо приділити цьому більше часу, то ще й зростатимете в цьому бізнесі.

Мобільність. Якщо звичайний магазин не дає прибутку через невдалу локацію, то перевезти його в інше місце, тобто знайти приміщення, зробити в ньому ремонт, перемістити товари та інше, коштуватиме досить дорого. У випадку з вендингом змінити локацію можна за декілька годин. Для цього достатньо перевезти автомат в інше місце.

Унікальність. Це нове та цікаве для людей. Одночасно і незвично, і зручно. До того ж, немає такої конкуренції, як у магазинах.

Відсутність людського фактору. У більшості стандартних ситуацій сервіс залежить від працівників. Якщо, наприклад, продавець у поганому настрої, нахамив чи щось ще, то це вплине на ставлення до бренду. Натомість, вендингові автомати не грублять покупцям, не хворіють і працюють цілодобово.

Яким буває вендингове обладнання

Зазвичай, вендингове обладнання поділяють на три типи. Для продажу:

продовольчих товарів — апарати для кави, снеків, готових сендвічів, води;

непродовольчих товарів — автомати з продажу іграшок, бахіл, одноразових масок;

послуг — платіжні термінали.

Автомати першого типу вважаються найприбутковішими. Зокрема, це стосується кавових автоматів та кавомашин.

В компанії EasyVending кажуть, що зараз мають підвищений попит вживані кавомашини. Найчастіше її клієнти обирають обладнання відомих торгових марок, які зарекомендували себе на ринку, — це Rheavendors, Saeco, Necta, Bianchi, Azkoyen, Franke, Dr.Coffee. Перевагою є можливість підключення до моделей терміналів безконтактної оплати з можливістю фіскалізації готівкових та безготівкових розрахунків.

Серед моделей кавомашин в EasyVending радять звернути увагу на Jetinno. «Вже зараз Jetinno пропонує обладнання з двосторонньою телеметрією, аналітикою та можливістю віддаленого керування, що дає змогу швидко діяти в різних випадках, наприклад, в разі ремонту або необхідності зміни налаштувань напоїв», — кажуть в компанії.

До того ж, обладнання Jetinno є зручним для споживачів, бо має функцію самостійно обирати склад свого напою, регулювати кількість цукру та вершків. В асортименті Jetinno також є автомати, що готують напої з листового чаю, спортивні напої, і навіть є автомати з льодогенератором та сиропною станцією. Один такий багатофункціональний автомат здатний забезпечити підприємця прибутком як у холодні пори року, так і влітку.

А франчайзер «‎Мама, ну купи» пропонує своїм партнерам нові автомати китайського виробництва, які вже налаштовані та забезпечені іграшками та сюрприз-боксами. Франчайзі лише залишається знайти локацію та увімкнути автомат в розетку. Далі — раз на тиждень проводити інкасацію і доповнювати автомат іграшками. Всі операції продажу можна відслідкувати в смартфоні. До того ж, автомати антивандальні та майже не ламаються, тому вендори можуть бути спокійні за свої кошти. Компанія має ексклюзивний договір на їх виробництво, тому в Україні їх можна купити лише у «Мама, ну купи».

Початкові інвестиції та заробіток

За словами власника мережі «Мама, ну купи» Віктора Оношка, на вендингових автоматах у будь-якій ніші можна отримувати близько $500 пасивного заробітку щомісяця. Головне, що потрібно розуміти: вендинг — хоча й нескладний бізнес, але він потребує постійного контролю.

Щодо інвестицій, то на їх розмір впливають два фактори:

Формат — франшиза чи самостійне відкриття.

Масштаби — кількість автоматів та товарів для них.

В EasyVending підрахували, що в середньому, щоб запуститися самостійно, підприємець витрачає від 50 000 грн до 450 000 грн. А, наприклад, старт через франшизу «Мама, ну купи» обійдеться підприємцю-початківцю, щонайменше, в $12 000. Але за ці гроші він отримує також підтримку франчайзера і його досвід, здобутий за роки роботи.

До вартості франшизи «‎Мама, ну купи» входить:

Вендингове обладнання: запатентований автомат власного виробництва.

Логістика автомату: доставка готового бізнесу з виробництва на вашу локацію.

Розмитнення автомата: оплата послуг брокера, оплата послуг доставки, митні збори.

CRM: персоналізована система збору та аналізу даних ваших продажів.

Гарантія на автомат 1 рік: безкоштовна заміна та логістика запчастин до автомату.

Технічний супровід: фахівець із налаштування програмного забезпечення автомату, ремонту протягом всього терміну співпраці.

Купюроприймач: адаптований під будь-яку валюту, з програмним забезпеченням.

Персоналізований або адаптований дизайн автомату.

Маркетингова підтримка: консультації та допомога в реалізації маркетинга для вашої локації.

Клієнт-менеджер: персоналізований фахівець клієнтської підтримки.

Брендбук та Франчбук: навчання за всіма бізнес-процесами.

Для франчайзі «‎Мама, ну купи» надає безкоштовні консультації. «‎‎Ми зацікавлені в розвитку напряму вендингу, вважаємо, що чим більше буде вендорів різних направлень, тим краще. Для клієнта, який купив франшизу і ніколи раніше не займався вендинговим бізнесом, ми надаємо френчбук та відеокурс. Тобто він може пройти навчання, щоб зрозуміти цей бізнес від, А до Я», — констатує Оношко.

«В EasyVending франшиза в розробці, ми вкладаємо в неї весь свій 14-річний досвід роботи у вендінговому бізнесі, презентацію плануємо проводити навесні на виставці, а поки що надаємо партнерам комплекс супутніх послуг — від консультації щодо створення та оформлення бізнесу до продажу й ремонту кавового та снекового обладнання. «‎Під час першої консультації ми не тільки пропонуємо майбутньому вендору оптимальну модель обладнання, згідно з його бюджетом та задачами, але й надаємо поради з прораховуванням бізнесу, асортиментом розхідної продукції, з вибором локації тощо», — кажуть в компанії.

В наявності завжди є необхідна продукція: кава, розчинні інгредієнти, витратні матеріали, запчастини та доглядові засоби для кавових автоматів, оракалів для їх дизайну тощо.

Якщо казати про заробіток, то тут все залежить від:

товару, який планує продавати підприємець, та його якості;

місця розташування автомату;

кількості варіантів оплати (більшість покупців віддають перевагу безготівковій оплаті, тому забезпечити таку можливість дуже бажано).

До вибору товару варто підходити особливо уважно. «У свій час я багато втратив, намагаючись вести бізнес на продажу їжі, наприклад, готові обіди чи сендвічі. І я цю нішу закрив», — каже власник «Мама, ну купи». Головним мінусом він називає залишки непроданих продуктів. Тому радить вендорам-новачкам не починати з товарів, які швидко псуються.

Наприклад, франшиза «Мама приготувала» пропонує заморожені продукти, термін придатності яких може бути плюс-мінус півроку. «За півроку пельменьки точно продадуться. Чи, наприклад, іграшки, які не псуються і є високомаржинальним товаром з маржою у 300−500%. Також продукт має бути високозатребуваним», — каже підприємець.

Декілька порад вендору-початківцю від досвідчених підприємців