Сенс Банк повідомив про труднощі з картковими операціями

Державний Сенс Банк попередив клієнтів про проблеми з проведенням карткових операцій через технічні проблеми. Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.

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«Це стосується оплат Sense-картками в POS-терміналах, банкоматах та в інтернеті, а також переказів», — йдеться в повідомленні.

Клієнтам банку радять утриматися від проведення повторних операцій. У банку зазначили, що IT-команда вже працює над вирішенням проблеми.