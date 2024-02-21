Державний Сенс Банк попередив клієнтів про проблеми з проведенням карткових операцій через технічні проблеми. Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.
21 лютого 2024, 18:56
Сенс Банк повідомив про труднощі з картковими операціями
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«Це стосується оплат Sense-картками в POS-терміналах, банкоматах та в інтернеті, а також переказів», — йдеться в повідомленні.
Клієнтам банку радять утриматися від проведення повторних операцій. У банку зазначили, що IT-команда вже працює над вирішенням проблеми.
Джерело: Мінфін
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