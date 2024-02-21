У Citi назвали причини очікуваного здорожчання золота до $3000 за унцію

Дедоларизація

Один із них — дедоларизація. «Найімовірніший шлях до $3000 за унцію золота — це швидке прискорення існуючої, але тенденції, що повільно розвивається: дедоларизація в центральних банках ринків, що розвиваються, що, своєю чергою, призводить до кризи довіри до долара США», — цитує CNBC звіт аналітиків Citi, одним з авторів якого був голова північноамериканського підрозділу Citi з досліджень сировинних ринків Аакаш Доші.

За даними Citi, останніми роками покупки золота центральними банками «прискорилися до рекордного рівня», оскільки регулятори прагнуть диверсифікувати свої резерви та знизити кредитний ризик. Центральні банки росії та Китаю лідирують у покупках золота; центробанки Індії, Туреччини та Бразилії також збільшують покупки злитків.

У січні 2024 року Всесвітня рада із золота повідомила, що світові центральні банки два роки поспіль закуповували золото обсягом понад 1 тис. тонн. «Якщо цей показник знову дуже швидко подвоїться до 2 тис. тонн, ми думаємо, що це буде насправді дуже оптимістично для золота», — зазначив Аакаш Доші у коментарі CNBC.

Зниження процентної ставки

Ще одним тригером, який призведе до зростання золота до $3000, може стати «глибока глобальна рецесія», яка здатна підштовхнути Федеральну резервну систему (ФРС) до швидкого зниження ставок, вважають у Citi. Ціни на золото, як правило, знаходяться у зворотній залежності від процентних ставок. У міру падіння процентних ставок золото стає більш привабливим у порівнянні з активами з фіксованим доходом, наприклад, з облігаціями, які принесли б нижчу прибутковість в умовах низьких процентних ставок.

З липня 2023 року відсоткова ставка ФРС становить 5,25−5,5% річних. Це є найвищим показником з січня 2001 року, коли ставка після того, як лопнула бульбашка доткомів, підскочила до 6% річних.

Стагфляція

Зрештою, третя причина, через яку ціни на золото можуть злетіти, — стагфляція. Це ситуація, коли висока інфляція поєднується із уповільненням економічного зростання. У період золото сприймається як захисний актив. Драгметал має тенденцію показувати хороші результати в періоди економічної невизначеності, коли інвестори уникають ризикованих активів, таких як акції. Втім, Аакаш Доші зазначив, що ймовірність такого сценарію є дуже малою.

Навіть якщо перелічені три сценарії не реалізуються, то середня ціна золота в першій половині 2024 року може становити трохи більше ніж $2000 за унцію, вважають аналітики Citi. А в другому півріччі, згідно з їх прогнозом, ціна може піднятися вище за $2150 за унцію і оновити встановлений наприкінці 2023 року рекорд.

Середня ціна на золото у 2023 році, за даними Всесвітньої ради із золота, склала $1940,54 за унцію. У грудні 2023 року ціна піднялася до історичного максимуму — вартість січневого ф'ючерсу на золото на біржі CME сягнула $2152,3 за унцію.

Попереднього максимуму ціни на золото досягли 2020 року. За даними Dow Jones Market Data, рекорд було встановлено на рівні $2089,2 за унцію, за даними Refinitiv — $2072,5 за унцію, а за даними Bloomberg — $2075,47 за унцію. Ще один стрибок цін стався в березні 2022 року, тоді котирування на локальному максимумі також піднімалися вище за $2000 за унцію.