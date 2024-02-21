Історичний рекорд: українці відкрили найбільшу кількість ФОПів на другий рік (інфографіка)

За другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни. Про це йдеться в новому матеріалі від YouControl.Market.

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Де найбільше відкрито ФОП

При цьому, найбільше нових ФОПів створили у б'юті індустрії: сфера перукарень та салонів краси приросла в чотири рази. А серед компаній значно зросла кількість підприємств, що займаються будівництвом.

На другий рік великої війни (1 лютого 2023 по 1 лютого 2024 рр), за даними системи YouControl.Market, українці створили рекордну кількість ФОП за останнє десятиліття і встановили абсолютний рекорд — 314 392. Цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, тоді українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності — 268 382.

Кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній на другий воєнний рік суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. Поки показник новостворених компаній не вийшов на довоєнний рівень, але динаміка позитивна і приріст відносно минулого року становить близько 60%.

Загалом впродовж обраного періоду в Україні було зареєстровано понад 27,3 тисячі нових компаній.

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Найбільше нових ФОПів українці та українки зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси — 19,4 тисяч.

Далі за кількістю новостворених ФОПів йдуть сфери:

— Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах — 18,1 тисяч

— Роздрібна торгівля через мережу Інтернет — 17,9 тисяч

— Комп'ютерне програмування — 17,5 тисяч.

У перший рік війни найбільше зареєстрованих ФОПів було серед ІТ, але на другий рік дії воєнного стану частка таких ФОПів знизилась майже вдвічі.



Компанії, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі — 6,7% підприємств зі всіх новостворених. Також популярними серед компаній-новачків були надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництво житлових і нежитлових будівель (3,8%) та вантажний автомобільний транспорт (3,1%). Цікаво, що за даними з порталу Spending про використання публічних коштів державного та місцевих бюджетів, на другий рік війни 123 новостворені компанії з КВЕДом 41.20 «будівництво житлових і нежитлових будівель» отримали 236 мільйонів грн державних коштів. Найбільше грошей отримали київські 33 375 505 грн (14%) та харківські 30 473 775 грн (13%) компанії.

Найпопулярніші регіони для відкриття

Абсолютне лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП. Особливо вражає ТОП-10 міст за кількістю новостворених ФОП. У лідерах: Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг. Практично кожне із цих міст щоденно потерпає від терористичних ударів російських ракет. Попри все українські підприємці продовжують виявляти стійкість та активно розвивають економіку країни.