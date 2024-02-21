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21 лютого 2024, 8:40

Трамп пропонує надати допомогу в кредит: чим може розрахуватися Україна

Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит. Американський сенатор Ліндсі Грем чіткіше окреслив цю ідею, заявивши, що Україні потрібно давати гроші в кредит під заставу її корисних копалин. Чи має Україна достатні запаси копалин та до чого призведе реалізація цієї ідеї, розповів в колонці liga.net фінансовий аналітик Аналітичного центру «Обʼєднана Україна» Олексій Кущ. «Мінфін» публікує ключові тези.

Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит.

Які запаси є в Україні

Думаю, американцям цікаві насамперед запаси апатито-ільменітових, титано-магнієвмісних руд. Титан — найважливіший елемент авіа- і ракетобудування. Цих запасів у нас на $600−700 млрд.

Тут усе просто. Частину родовищ ще не розвідано, тобто держава може видати на них ліцензії. Основна частина титанового комплексу належала Фірташу — Об'єднана гірничо-хімічна компанія, яка зараз під управлінням Фонду держмайна (і тамтешніх чиновників періодично накривають силовики у «титанових справах»). Тобто з титаном буде найпростіше: передали ліцензії + продали ОГХК.

Далі — літій, графіт та германій. Сумарні запаси — до $200 млрд.

Тут теж усе у власності держави або у «прокладок», які ще нічого не почали добувати, тобто їх можна легко посунути.

Дозвіл на видобуток графіту нещодавно отримала турецька компанія «Онур», але вона ще нічого не встигла інвестувати. А значить, «держава дала — держава забрала».

Літій та графіт потрібен для виробництва електромобілів, які будуть у мегатренді у найближчі 20 років. До цих запасів придивляється Ілон Маск.

Германій взагалі є унікальним елементом для виробництва напівпровідників. Його запаси в Україні оцінюються в $100 млрд, його можна видобувати і з вугленосних пластів.

Значення рідкоземельних металів

Нагадаю, що зараз США та ЄС переносять виробництво напівпровідників та чипів з Азії на свої території. У Європі створено «чипову коаліцію» країн з обсягом інвестування до 200 млрд євро. Найбільші заводи з виробництва чипів та напівпровідників будуть збудовані в Німеччині та Польщі.

Для США зараз завдання № 1 — це позбутися залежності від Китаю в частині видобутку рідкісноземельних металів (потрібних для напівпровідників, базових станцій 5G, сонячних батарей і т.д.).

Зараз Китай контролює 90% ринку рідкозему і вміло користується цим, шантажуючи США та вводячи обмеження на експорт цього виду сировини (квоти, мита тощо). У разі наростання протистояння між Пекіном і Вашингтоном, включно з торговими війнами та конфліктом навколо Тайваню, КНР може взагалі заблокувати експорт рідкозему на світові ринки.

За даними ООН: на території України зосереджено родовища 21 рідкісноземельного елементу з переліку 30 речовин, які визначені Європейським Союзом як «критична сировина» у виробництві пристроїв для розвитку «зеленої» енергетики. Серед них — літій, кобальт, скандій, графіт, тантал, ніобій та інші".

«Приблизно 5% усіх світових запасів критичної сировини знаходяться в Україні, яка займає всього 0,4% поверхні Землі», — про це заявила заступниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Світлана Грінчук, виступаючи на засіданні Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК).

ООН наводить і такі цифри: «Очікується, що протягом наступних двох десятиліть попит на мідь та рідкісноземельні елементи зросте більш ніж на 40%, на нікель та кобальт — на 60−70%, а на літій — майже на 90%. Для досягнення цілей за глобальними чистими викидами вуглецю до 2030 р. буде необхідно ввести в дію додатково 50 літієвих, 60 нікелевих та 17 кобальтових копалень».

Сумарні запаси рідкозему в Україні можна оцінити у $100 млрд.

Проблема полягає в тому, що видобуток цієї сировини вкрай шкідливий для екології та здоров'я людей. Це забруднення грунту і грунтових вод.

Крім того, для видобутку літію потрібна величезна кількість води: до 2,27 мільйона літрів на тонну літію. Водночас слід розуміти, що Україна, всупереч стереотипу, що склався, є вододефіцитною країною. За рівнем забезпеченості населення якісною водою ми вже на рівні деяких азійських та африканських країн.

Ще один важливий ресурс — це уран. Атомних блоків у світі більшає, а запасів урану меншає. США зараз залежать від постачання урану з Казахстану та РФ. В Україні запаси урану становлять до $30−50 млрд. Начебто небагато, а стратегічно дуже цінно. Для порівняння, найбільший продавець урану Казахстан експортує його на $3,4 млрд на рік. Тобто наших запасів вистачить на компенсацію казахстанського експорту протягом кількох десятків років.

Ризики для України

Якщо підсумувати, виходить, що до одного трильйона доларів природних запасів в Україні мають стратегічну цінність для Заходу. Якщо застосувати коефіцієнт оцінки запасів 0,1 — виходить оцінна вартість приблизно $100 млрд. Тобто, виділяючи нам $100 млрд, у нас заберуть літій та інші рідкоземи, графіт, германій, титан, уран.

У такому разі доведеться «помахати рукою» всім ідеям побудови в Україні кластерної моделі економіки, коли додана вартість залишається всередині країни і ми переходимо від сировинної моделі до складнішого економічного профілю.

Коли замість літію експортуємо акумулятори та електромобілі, замість германію та рідкозему — напівпровідники та чипи, замість титану — готові пластини або надруковані 3D-деталі з титанового порошку.

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Якщо після війни ми не зможемо перейти до економіки доданої вартості, то наша сировинна модель набуде абсолютно збоченого вигляду: лендлорди в секторі землекористування; олігархічні ФПГ у сфері видобутку ресурсів, не цікавих Заходу; міжнародні ТНК у сфері видобутку критично важливої для Заходу мінеральної сировини.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+28
lenta19
lenta19
21 лютого 2024, 9:13
#
«Держава дала — держава забрала». Просто супер. Та й взагалі, той сенатор запропонував давати кредит під заставу, а не в обмін на корисні копалини. Тобто, Україні було б все ж таки краще не відлякувати інвесторів, а розвинути цей напрямок і заробляти стабільно на цьому. А так виходить, що автор вже готується віддати запаси з дисконтом, тобто по суті, не повертати кредит
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 лютого 2024, 9:16
#
Трамп ще ні цента не дав Україні в кредит,
та навіть не став президентом США,
а ви вже навигадували казна що…
+
0
Prya
Prya
21 лютого 2024, 9:24
#
Стане, стане. Фактично вiн вже «майбутнiй през». Питання часу. Це реальнiсть
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
21 лютого 2024, 9:35
#
На сегодня президетом США является Байден, а не Трамп.
Когда Трамп примет присягу президента США — тогда
и будет смысл обсуждать его президентские предложения,
но не раньше…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 лютого 2024, 9:50
#
Трамп про заставу нічого не казав, натомість сказав, що «повернуть, ЯКЩО зможуть». А якщо не зможуть… там головне, щоб не випали з орбіти США. Як на мене, то не поганий запобіжник пооти зближення з рашнею. Пройде час, інфузорії забудуть про війну і може з’явитися новий крєпкій хазяйствєннік… двічі несудимий. А так матимемо запобіжника.
+
0
Riojas
Riojas
21 лютого 2024, 10:50
#
Я просто представляю, если бы вот этот материал вышел 10 лет назад, как раз к моменту обретения свободы… ну да ладно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 лютого 2024, 11:02
#
Я просто представляю

Неужели бы все мужчины выехали
туристами в Турцию и забыли вернуться?

А ведь могли бы представить, что Янукович взял
и подписал ассоциацию с Евросоюзом, тогда бы
студенты не протестовали на Майдане и по факту
не было бы ни протестов ни их разгонов ОМОНом…
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