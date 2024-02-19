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19 лютого 2024, 18:13

Sense Bank уклав першу угоду Swap через Розрахунковий Центр в Україні

Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, повідомив про успішний запуск першої угоди Swap (з англ. «своп» — обмін; контракт грошового ринку, умови якого передбачають продаж іноземної валюти зі зворотною її купівлею у певну дату в майбутньому) через Розрахунковий центр в Україні. Цей новий крок в інноваціях відображає стратегічну спрямованість банку на постійне удосконалення фінансових послуг для своїх клієнтів, адже операція Swap дозволяє клієнтам зменшити валютні ризики, надаючи змогу продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо узгодженим курсом. За суттю це фінансування клієнта у національній валюті під заставу вільно конвертованої.

«Проведення першої угоди „своп“ через Розрахунковий центр є важливим кроком для Sense Bank у розвитку інвестиційних продуктів у країні. Цей механізм є ефективним інструментом для зменшення валютних ризиків клієнтів банку, дозволяючи проводити обмін платежами через Розрахунковий центр (РЦ). РЦ виступає гарантом безпечності та надійності угод для всіх сторін», — зазначила Директорка з Ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович.

Інструмент «своп» вже багато років користується попитом у корпоративних клієнтів банку саме у періоди потенційної курсової волатильності. Рік тому така послуга стала доступна й клієнтам — фізичним особам. Sense Bank першим серед українських банків запропонував фізособам здійснювати валютні операції на умовах «своп».

Нагадаємо, що починаючи з 22 листопада, банки мають змогу укладати валютні свопи, базовими активами яких є національна валюта (UAH) та іноземна валюта (USD, EUR) на організованих ринках капіталу. Функцію центрального контрагента виконує Розрахунковий центр. Він також здійснює кліринг та розрахунки за такими контрактами.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників

Джерело: Мінфін
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