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19 лютого 2024, 12:10

ПУМБ отримав срібло щорічної премії Prostobank Awards 2024 у номінації «Кращий зарплатний проект»

ПУМБ серед лідерів дослідження кращих банків для відкриття зарплатної картки від компанії «Простобанк Консалтинг». Під час визначення переможців фахівці компанії «Простобанк Консалтинг» оцінювали умови та тарифи обслуговування зарплатних карток банків, зручність та функціонал мобільного банкінгу, наявність додаткових сервісів тощо.

За результатами дослідження, ПУМБ посів друге місце в номінації «Кращий зарплатний проект» щорічної премії Prostobank Awards 2024. Особливу увагу експертів під час оцінювання номінації привернули без комісійне поповнення картки, безкоштовне зняття готівки в будь-якому банкоматі України та інші переваги, які надає ПУМБ клієнтам-тримачам зарплатних карток.

Нагадуємо, що стати клієнтом ПУМБ можна у декілька кліків. Достатньо скачати застосунок ПУМБ Online, пройти реєстрацію та відкрити рахунок у ПУМБ. Сервіс доступний як в Україні, так і за кордоном.

Потрібний пластик? ПУМБ разом із партнерами Нова Пошта (доставка карток по Україні) та Укрпошта (доставка карток за кордон, окрім рф та рб) потрурбувався про те, аби українці завжди залишались на фінансовому зв’язку із банком.

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Компанія «Простобанк Консалтинг» є лідером в сегменті дослідження банківських продуктів на ринку Східної Європи. З 2006 року проведено більше 10 000 досліджень фінансових послуг для роздрібних клієнтів, підприємств МСБ та корпоративного бізнесу. Prostobank Awards — щомісячна нагорода, що присвоюється компанією банкам за найкращу практику з надання банківських сервісів.

Джерело: Мінфін
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