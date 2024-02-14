У січні грошова маса зменшилась на 2%, вперше за рік

У січні грошова маса в Україні вперше за рік зменшилась на 2% або на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. Востаннє перед цим грошова маса зменшувалась у січні 2023 року, передає Інтерфакс-Україна.

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Причини зменшення грошової маси

У січні поточного року це було обумовлено зменшенням депозитів на 2,1% — до 2 трлн 311 млрд грн, зокрема гривневих — на 3,1%, до 1 трлн 577 млрд грн, тоді як за грудень минулого року вони зросли на 8,7%, а за листопад — на 3,5%.

Водночас обсяг коштів в обігу поза банками після сезонного приросту на 6,3% у грудні в січні зменшився на 1,7% — до 704,1 млрд грн.

Грошова база після стрибка у грудні на 5,7% зросла у січні лише на 0,2% або 1,72 млрд грн — до 978,66 млрд грн.

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Така динаміка пов'язана зі збільшенням резервних коштів банків на 5,3% або на 13,78 млрд грн — до 274,55 млрд грн.

Обсяг депозитних сертифікатів Нацбанку різко зменшився: з 621,67 млрд грн до 564,26 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів уперше зменшився з липня 2023 року — на 0,4% або на 4,2 млрд грн — до 977,98 млрд грн. Зокрема, валютні кредити зменшилися на 2,2% або на 5,51 млрд грн — до 247,58 млрд грн (в еквіваленті), тоді як гривневі збільшилися на 0,2% або на 1,31 млрд грн — до 730,4 млрд грн.

Як збільшувалась грошова маса у минулі роки