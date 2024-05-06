Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок або на 1,8% до 39,64 гривні, що є майже рекордом з 2022 року. Про це свідчать дані НБУ.
6 травня 2024, 14:37
Готівковий курс долара за місяць зріс на 1,8%, що є майже рекордом з 2022 року
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Більший ріст був зафіксований лише у січні — 1,9%. А у травні 2022 року ріст становив 12,2%.
Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня — 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1