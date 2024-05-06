Готівковий курс долара за місяць зріс на 1,8%, що є майже рекордом з 2022 року

Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок або на 1,8% до 39,64 гривні, що є майже рекордом з 2022 року. Про це свідчать дані НБУ .

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Більший ріст був зафіксований лише у січні — 1,9%. А у травні 2022 року ріст становив 12,2%.

Упродовж місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. Рекорд був 22 квітня — 39,78 грн/долар, після чого курс трохи знизився. У підсумку за місяць курс зріс із 39,22 до 39,66 грн/долар. Наприкінці квітня він піднявся вище 40 грн/долар, проте згодом трохи впав.