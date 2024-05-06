Інтернет-магазин Tesla додав як засіб оплати за деякі товари криптовалюту Dogecoin, яку давно підтримує засновник компанії Ілон Маск. Про це пише CryptoPotato.
6 травня 2024, 17:10
В інтернет-магазині Tesla додали Dogecoin як платіжний засіб
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Втім, за криптовалюту можна придбати далеко не всі товари. Вперше Tesla почала приймати платежі в DOGE у 2022 році за деякі товари, як експеримент.
На тлі таких новин DOGE зріс одразу на 21%, але потім відкотився назад. На момент написання матеріалу ціна становить — $0,1629. За останній рік ціна головного мем-токена зросла на понад 100%.
За капіталізацію актив тримається у першій десятці з показником понад $23 млрд.
Динаміка ціни DOGE за рік / Джерело:CoinMarketCap
Джерело: Мінфін
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