В інтернет-магазині Tesla додали Dogecoin як платіжний засіб

Інтернет-магазин Tesla додав як засіб оплати за деякі товари криптовалюту Dogecoin , яку давно підтримує засновник компанії Ілон Маск. Про це пише CryptoPotato.

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Втім, за криптовалюту можна придбати далеко не всі товари. Вперше Tesla почала приймати платежі в DOGE у 2022 році за деякі товари, як експеримент.

На тлі таких новин DOGE зріс одразу на 21%, але потім відкотився назад. На момент написання матеріалу ціна становить — $0,1629. За останній рік ціна головного мем-токена зросла на понад 100%.

За капіталізацію актив тримається у першій десятці з показником понад $23 млрд.

Динаміка ціни DOGE за рік / Джерело:CoinMarketCap