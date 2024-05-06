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6 травня 2024, 17:10

В інтернет-магазині Tesla додали Dogecoin як платіжний засіб

Інтернет-магазин Tesla додав як засіб оплати за деякі товари криптовалюту Dogecoin, яку давно підтримує засновник компанії Ілон Маск. Про це пише CryptoPotato.

Інтернет-магазин Tesla додав як засіб оплати за деякі товари криптовалюту Dogecoin, яку давно підтримує засновник компанії Ілон Маск.

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Втім, за криптовалюту можна придбати далеко не всі товари. Вперше Tesla почала приймати платежі в DOGE у 2022 році за деякі товари, як експеримент.

На тлі таких новин DOGE зріс одразу на 21%, але потім відкотився назад. На момент написання матеріалу ціна становить — $0,1629. За останній рік ціна головного мем-токена зросла на понад 100%.

За капіталізацію актив тримається у першій десятці з показником понад $23 млрд.

Динаміка ціни DOGE за рік / Джерело:CoinMarketCap

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
6 травня 2024, 17:59
#
Не пройшло і десять років…
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