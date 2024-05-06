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6 травня 2024, 16:40

Berkshire Hathaway Баффета отримала рекордний операційний прибуток

Berkshire Hathaway, інвестиційна компанія Уоррена Баффета, скоротила чистий прибуток у першому кварталі майже на третину, але операційний прибуток зріс на 39%.

Berkshire Hathaway, інвестиційна компанія Уоррена Баффета, скоротила чистий прибуток у першому кварталі майже на третину, але операційний прибуток зріс на 39%.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниФінрезультат компаніїЯк йдеться в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у січні-березні становив $12,7 млрд, або $8,825 тис. у розрахунку на акцію класу «А», порівняно з $35,5 млрд, або $24,377 тис.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фінрезультат компанії

Як йдеться в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у січні-березні становив $12,7 млрд, або $8,825 тис. у розрахунку на акцію класу «А», порівняно з $35,5 млрд, або $24,377 тис. на акцію, за аналогічний період попереднього року.

Прибуток від інвестицій Berkshire склав $1,48 млрд порівняно з $27,44 млрд роком раніше. Відповідно до американських стандартів бухгалтерського обліку цей показник враховує зміну вартості цінних паперів, що належать компанії, і, таким чином, значною мірою залежить від ринкових коливань.

Операційний прибуток, який Баффет називає більш показовим і який не враховує нереалізовані доходи/втрати від інвестицій, збільшився на 39% до рекордних $11,22 млрд.

Згідно з звітністю Berkshire, її квартальний виторг виріс до $89,87 млрд з $85,39 млрд роком раніше. У тому числі доход підрозділу, який включає залізничний, енергетичний та комунальний бізнес, збільшився до $24,4 млрд з $21,94 млрд.

Обсяг премій, зібраних страховим підрозділом, підвищився до $21,47 млрд із $19,8 млрд.

У першому кварталі Berkshire викупила власні акції на суму $2,6 млрд.

Обсяг коштів та їх еквівалентів, включаючи вкладення компанії у короткострокові казначейські векселі, на кінець березня досяг нового рекорду — $188,99 млрд.

Загальний обсяг активів компанії на кінець березня становив близько $809,614 млрд порівняно з $811,206 млрд на кінець 2023 року.

Портфель Баффета

У тому числі портфель акцій, що належать Berkshire, оцінювався у $335,864 млрд проти $353,842 млрд наприкінці 2023 року. Близько 75% цієї суми вкладено у папери п'яти компаній: American Express ($34,5 млрд на кінець березня), Apple Inc. ($135,4 млрд), Bank of America Corp. ($39,2 млрд), Coca-Cola Co. ($24,5 млрд) та Chevron Corp. ($19,4 млрд). На кінець грудня 2023 року сукупна частка цих компаній у портфелі Berkshire складала близько 79%.

Частка Apple скоротилася за квартал приблизно на 13% до 790 млн акцій. У зверненні до акціонерів Уоррен Баффет заявив, що його думка про виробника iPhone не змінилася і на кінець року Apple, швидше за все, залишиться найбільшим компонентом портфеля Berkshire.

«American Express і Coca-Cola — чудові компанії, — зазначив Баффет. — А Apple ще краще. Коли компанією керуватиме Грег (Абель, ймовірний наступник Баффета), Apple буде в нашому портфелі. Якщо нічого серйозного не станеться, Apple буде нашою найбільшою. інвестицією».

Крім того, Berkshire продала частку медіакомпанії Paramount Global. «Це було на 100% моє рішення, ми продали все і втратили достатньо грошей», — сказав Баффет. На кінець 2023 року Berkshire володіла 63 млн, або близько 10% неголосуючих акцій Paramount.

Акції класу «А» Berkshire за останні 12 місяців подорожчали на 22,6%. Для порівняння: індекс S&P 500 за цей час збільшився на 23,9%.

Джерело: Мінфін
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