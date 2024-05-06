У Чернігові підірвали відділення банку «Південний»

У центрі Чернігова близько 4 ранку 6 травня підірвали відділення банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зі світлин зрозуміло, що це банк «Південний» .

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Частина приміщення банку повністю зруйновано. Також пошкоджено три автомобілі. Постраждалих людей немає. Правоохоронці розслідують обставини вибуху, попередньо надавши класифікацію умисного знищення або пошкодження майна шляхом вибуху.

Це відділення було ключовим для банку у Чернігові - єдине у місті, яке працювало навіть під час відключення електроенергії.