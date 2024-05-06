Нацбанк очікує суттєвого зростання цін на електроенергію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 травня 2024, 11:55

Нацбанк очікує суттєвого зростання цін на електроенергію

Національний банк очікує поступового підвищення цін на електроенергію. Про це йдеться в макроекономічному прогнозі НБУ.

Національний банк очікує поступового підвищення цін на електроенергію.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Очікування НБУ

«Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію», — йдеться в ньому.

Зазначається, що це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Читайте: Дешева електроенергія закінчується: коли підвищаться тарифи і скільки платитимемо

Додається, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

«Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — підкреслили в НБУ.

Читайте також: Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 24

+
+112
bonv
bonv
6 травня 2024, 12:01
#
Тарифи знову під час війни «піднімати не будемо»? Нелохи з непрофанами при владі. От і наслідки.
+
+6
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 12:32
#
У Вас є інший варіант, коли маневрування проводиться за рахунок імпорту? Не соромтесь, розкажіть.
+
+127
bonv
bonv
6 травня 2024, 12:37
#
Президент і його команда пообіцяли українському народу, який цих клоунів вибрав, що тарифи на час війни підніматися не будуть. При чому тут імпорт? Чи теж хоч в очі сци?
Вже смартфони пенсіонерам роздали? 1 млрд дерев посадили? А посадки весною? 4 тис баксів для вчителів? Шашлички в травні?
+
+36
SZlats
SZlats
6 травня 2024, 12:45
#
Много *** это да, а кроме как поднять цены не на что другое мозгов нет к примеру вернуть градацию много света палиш тонну киловатт плати плати как в Европе, а не пол с подогревом и тд, а платишь как простой работяга_ Равенство…
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 14:57
#
SZlats +
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 14:58
#
А как платят в Европе?
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 15:02
#
Вам як краще підняти тарифи чи сидіти без світла?
+
+6
BrutForce
BrutForce
6 травня 2024, 12:57
#
Скасування дотаційного тарифу для 80% з одночасним введенням субсидій для решти 20% наразі єдиноправильне рішення. Інакше будемо платити по тарифу дизельного генератора.
+
+102
Rubi0
Rubi0
6 травня 2024, 13:10
#
Правильне рішення это заканчивать войну. Тогда и с демографией и тарифами и курсом все будет нормально.
+
+77
Tido oss
Tido oss
6 травня 2024, 13:19
#
Патриоти негодние к службе не розсматревают такой вариант
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 травня 2024, 14:02
#
Даже пригодные к службе «патриоты» вариант с окончанием войны не рассматривают
+
+15
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 14:59
#
«Заканчивать войну» як?
+
0
BrutForce
BrutForce
6 травня 2024, 15:43
#
Як ви собі уявляєте одностороннє завершення бойових дій?
+
+15
Rubi0
Rubi0
6 травня 2024, 16:16
#
Да легко, признаем очевидное и заканчиваем, собственно это и есть тот самый финский или корейский сценарий. И глядя на Финляндию или Корею с ввп на душу населения в 32000$ то сложно сказать что это было плохое решение, учитывая что у нас за все 30 лет не подымалось больше 4000$
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 16:26
#
Шо саме визнаємо як «очевидное»? Яки гарантії, що воно закінчиться і через 5 років не будемо відбиватися знов? І як ВВП буде підійматися, якщо в ризикову зону ніхто вкладатися не буде?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 14:49
#
А что это такое —
…Скасування дотаційного тарифу для 80% .
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 14:58
#
Скасування + , а чого тільки 80%? Може хай буде ринкова ціна? Кто не тягне тому субсидія.
+
0
BrutForce
BrutForce
6 травня 2024, 15:38
#
Скасування всім звісно. 70−80% знаходив в свіжій аналітичній статті які не підпадуть під субсидії. Тобто 20% всеодно за фактом залишиться поточний або сильно дотаційний тариф.
+
0
BatonUA
BatonUA
6 травня 2024, 13:49
#
Вже зараз йде імпорт енергії по ринковим тарифам, бо своєї вже не вистачає. Логічно, що буде ріст цін. Чим більше рос. ракет тим вище ріст
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
6 травня 2024, 14:05
#
«Чим більше рос. ракет тим вище ріст» . НЕТ. Чем больше мы будем тянуть с мирными переговорами, тем больше рост будет цен на все.
+
+15
BobKickass
BobKickass
6 травня 2024, 14:20
#
Вибачте, а хто з вами за стіл сяде? Ви хто? путін сказав, українців не існує, української держави також. Можете лише вазеліном намастити одне місце для переговорів. :)
+
0
Tido oss
Tido oss
6 травня 2024, 15:05
#
Сказака о золотой рибке и дедуле Украини яка закадала желания в нато
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 14:50
#
Следующий «звит» это рассказки скабеевой о тяжелой жизни европейцев из-за неподьемных тарифов…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 травня 2024, 15:03
#
Читаю некоторые комментарии. особенно …як у Європі…
И думаю, что нахожусь в «дурдоме»!!!
А можно знатокам …как у Европе… задать вопрос — а вы уважаемые только хотите тарифы …как у Европе… а уровень доходов и соц защиты вас не интересует? Нет?
Ну и какую оценку вы сами поставите своим комментариям?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами