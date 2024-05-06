Національний банк очікує поступового підвищення цін на електроенергію. Про це йдеться в макроекономічному прогнозі НБУ.
Нацбанк очікує суттєвого зростання цін на електроенергію
Очікування НБУ
«Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше. Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію», — йдеться в ньому.
Зазначається, що це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.
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Додається, що тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.
«Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — підкреслили в НБУ.
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Коментарі - 24
Вже смартфони пенсіонерам роздали? 1 млрд дерев посадили? А посадки весною? 4 тис баксів для вчителів? Шашлички в травні?
…Скасування дотаційного тарифу для 80% .
И думаю, что нахожусь в «дурдоме»!!!
А можно знатокам …как у Европе… задать вопрос — а вы уважаемые только хотите тарифы …как у Европе… а уровень доходов и соц защиты вас не интересует? Нет?
Ну и какую оценку вы сами поставите своим комментариям?