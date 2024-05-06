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6 травня 2024, 17:47

В НБУ припускають зниження облікової ставки нижче 12%

Четверо членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають зниження облікової ставки до 11,5−12% на кінець року. Утім, більшість прогнозує її зниження на рівні 13%. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Четверо членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають зниження облікової ставки до 11,5−12% на кінець року.

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На їхню думку, Нацбанк має діяти обережно, ураховуючи заплановані заходи валютної лібералізації, прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі та потенційне погіршення очікувань економічних агентів.

«До того ж зберігаються ризики, пов’язані з енергетикою та фінансуванням значних бюджетних потреб. За таких умов простір для зниження облікової ставки є обмеженим», — переконані вони.

Натомість четверо членів комітету вважають, що такий рівень облікової ставки буде зависоким, враховуючи поточну та очікувану інфляційну динаміку.

Зокрема, вони переконані, що регулятор знайде підтвердження достатній стійкості інфляційних очікувань та інших сприятливих тенденцій у найближчі місяці та зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5−12% на кінець року.

25 квітня правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%.

Джерело: Мінфін
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