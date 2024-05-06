Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти рф. Деталі

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У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ «Арктик» та «Мурманськ».

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого «тіньового флоту» рф, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Також, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Нагадаємо

23 лютого 2024 року ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.