Великі інвестори будуть вимагати від України виплат по євробондах, прогноз курсу валют: головне за 6 травня

Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року. За даними ЗМІ, на Україну планують натиснути щодо цього питання групи BlackRock BLK та Pimco (одні з найбільших інвестиційних компаній у США).

Готівковий курс долара за місяць зріс на 1,8%, що є майже рекордом з 2022 року

Готівковий курс долара за місяць виріс ще на 70 копійок або на 1,8% до 39,64 гривні, що є майже рекордом з 2022 року.

Кабмін оприлюднив зарплати топчиновників. Хто отримав найбільше