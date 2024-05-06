Група іноземних власників єврооблігацій планує натиснути на Україну — ЗМІ
Великі інвестори будуть вимагати від України виплат по євробондах, прогноз курсу валют: головне за 6 травня
Київ можуть змусити платити відсоток за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року. За даними ЗМІ, на Україну планують натиснути щодо цього питання групи BlackRock BLK та Pimco (одні з найбільших інвестиційних компаній у США).
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НБУ зняв валютні обмеження на $4 млрд: як це вплине на курс долара
Минулого тижня валютний ринок пережив курсовий відкат, а Нацбанк у п'ятницю заявив про пакет нових валютних правил, анонсованих ще місяць тому. Казначеї вважають ситуацію на міжбанку відносно стабільною, але не виключають нових подорожчань долара, особливо у разі збільшення попиту під нові правила та оборонні закупівлі.
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