Лише 10% обсягу торгів стейблкоїнів припадає на реальних людей

Лише 10% обсягу торгів стейблкоїнами припадає на реальних користувачів. Про це пише Bloomberg з посиланням на результати дослідження Visa та Allum Labs. За даними компаній, понад 90% транзакцій — діяльність ботів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У досліджені підкреслюється, що трекінгові послуги допускають подвійний підрахунок при конвертації одного стейблкоіна в інший. Із загальних $2,2 трлн у квітні лише $149 млрд було отримано в результаті органічних платежів.

Джерело: Bloomberg

Пропозиція на ринку стейблкойнів наразі становить близько $150 мільярдів, причому Tether (USDT) та USDC домінують на ринку з частками 75% та 22% відповідно.

Читайте також: USDC обігнав USDT за кількістю щомісячних транзакцій