Україна обвалила російський експорт нафтопродуктів

У квітні зафіксували стрімке падіння експорту нафтопродуктів через атаки українських безпілотників по НПЗ. Про це пише РБК.

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рф у квітні скоротила експорт мазуту з портів на 24% порівняно з квітнем минулого року і на 11% проти рівня березня, до 815 000 барелів на добу.

Також упав морський експорт нафти (бензин прямої перегонки) — на 20 і 15% відповідно, до 322 000 барелів на добу.

Показники стали найнижчими з моменту спостереження, тобто як мінімум з 2017 року.

У квітні також продовжив скорочуватися морський експорт дизеля. Показник упав на 23% щодо рівня березня і на 28% до квітня 2023 року, досягнувши 762 000 барелів на добу. Водночас експорт бензину з росії заборонено з 1 березня на пів року.