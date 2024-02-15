Raiffeisen повідомив про плани продати білоруську «дочку» інвестору з ОАЕ

Австрійський Raiffeisen Bank International веде переговори про продаж своєї частки 87,74% у білоруському Пріорбанку та його дочірніх компаніях, повідомила пресслужба RBI.

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Що відомо

На банк у Білорусії претендує інвестиційна компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Soven 1 Holding Limited. Якщо операцію буде проведено, то це може призвести до «потенційного відходу RBI з білоруського ринку», зазначили у пресслужбі Raiffeisen.

Угода призведе до збитку групи RBI у розмірі близько 225 млн євро в результаті різниці між ціною купівлі та балансовою вартістю капіталу АТ «Пріорбанк», підкреслили в компанії.

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«На момент закриття очікується подальший негативний вплив у розмірі €450 млн на консолідований прибуток групи RBI», — додали в Raiffeisen.



Пріорбанк діє Білорусії з кінця 1989 року, у складі групи RBI працює з 2003 року.