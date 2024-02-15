Оплата в опціонах: про що варто знати, перш ніж приймати оффер

Розраховуватися з працівниками за виконану роботу та мотивувати працювати якісніше та завзятіше можна не лише грошима. Виплата винагороди може бути і в опціонах. Як працюють опціони та що з ними робити, Mind розповів старший юридичний радник і корпоративний юрист Alcor Олег Данильченко.

Коли йдеться про опціони, всі сходяться в одному: це непогана можливість заробити в майбутньому на акціях компанії, у якій працюєш. Але далеко не єдина. Загалом, опціони — це лише один із видів компенсації за допомогою equity, хоч і найрозповсюдженіший.

Традиційно, опціони, які видаються американськими компаніями, діляться на Qualified та Non-Qualified. Втім, у випадку фахівців, які живуть та працюють з України, нас цікавить лише один різновид — Non-Qualified Stock Option, оскільки його можна дати не лише працівникові в США (як Qualified Stock Option), а й контрактору далеко за океаном.

Оскільки з розряду екзотичної пропозиції в оффері опціони активніше входять до договору між роботодавцем і розробником, варто обговорити базові моменти, щоб потім не виникало зайвих труднощів чи сюрпризів через тонкощі механізму роботи опціонів.

Що таке опціон

Інколи можна натрапити на хибну думку, що опціон = акція. Це не так.

Опціон — це лише право придбати акції компанії на певних пільгових умовах, які фіксуються на дату гранту (Grant Date) і, зазвичай, залишаються незмінними протягом усього терміну дії опціону.

Основними умовами гранту є:

кількість акцій, яку зможе викупити фахівець (Number of Underlying Options/Shares) та за якою ціною (Option/Share Exercise Price; відповідає Fair Market Value акцій на дату гранту);

графік нарахування опціонів (Vesting Schedule): одна із цілей, яку переслідують компанії, роздаючи опціони, — утримати фахівців на якомога довший термін. Тому опціони, зазвичай, нараховуються поступово впродовж певного періоду. Стандартний Vesting Schedule передбачає річний Cliff Period (період відразу після дати гранту, по завершенню якого фахівцеві буде нарахована значна частина опціону) і 3 роки після, впродовж яких опціони нараховуються щоквартально, рівними частками;

термін після звільнення, протягом якого можливий викуп акцій: може відрізнятися, залежно від позиції фахівця та терміну співпраці між ним і компанією. Зазвичай, на це дається 30 днів після звільнення, рідше — 60, зовсім рідко — довший період;

термін, після спливу якого право на придбання акцій втрачається у будь-якому випадку (Expiration Term/Date). Не може бути більшим за 10 років із дати гранту, меншим — запросто.

Все це має бути зафіксовано у Stock Option Agreement, підписаному між фахівцем та компанією, а також може дублюватися в профілі фахівця в Carta або іншій системі управління equity, якою користується компанія.

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Викуповувати акції не обов’язково

Опціон — це можливість викупити акції компанії, а не обов’язок. Якщо ціна, за якою торгуються акції компанії, менша, ніж інвестиції, необхідні для їх придбання, або їх придбання є недоцільним (або неможливим) із будь-якої іншої причини, опціоном можна знехтувати. Жодної відповідальності за це не передбачено: зі спливом терміну опціону, фахівець втратить право на викуп акцій компанії, і на тому все.

Ще один важливий нюанс: за винятком надзвичайних обставин (наприклад, смерті або недієздатності розробника, який отримав опціон), без дозволу компанії опціон не можна передати іншій особі, зокрема, й близьким родичам, і скористатися правом на викуп акцій за ним може лише та особа, з якою компанія підписала опціонний договір.

Чому компанії пропонують опціони

Причини можуть бути різні.

Для одних — це конкурентна перевага й спосіб заманити фахівців. Багатьом стартапам складно змагатися з «дорослими» компаніями щодо винагороди, але, як і всім, люди їм потрібні тут і негайно. У такому разі, пропозиція опціону, прибуток від якого потенційно може в десятки разів перевищувати звичний чек кандидата, але просто зараз не коштує компанії нічого, виглядає привабливою для обох сторін.

Для інших — опціони є гарним інструментом мотивації: розробник працює на максимум — результати компанії поліпшуються — ціна її акцій зростає, а разом із ними й потенційний прибуток фахівця від їх продажу. Чистий win-win, якщо все складеться, як треба.

Даючи опціон, компанія зобов’язується продати визначену кількість акцій за визначеною ціною. На цьому все. Жодних гарантій щодо майбутнього прибутку або компенсації. Придбані акції можуть як злетіти до небес, так і впасти до нуля, — усі ризики отримувач опціону бере на себе, як і в разі будь-якої іншої інвестиції.

Варіанти для використання опціонів

Якщо все складеться і розробник вирішить купити акції — чудово. Лишається подати Exercise Notice компанії (письмово або в електронному вигляді, залежно від умов опціону), у якому вказати скільки та в який спосіб будуть придбані акції, і розрахуватися за них.

Оскільки встановлені Нацбанком валютні обмеження нікуди не збираються, то, найімовірніше, найближчі рік-два для придбання акцій іноземної компанії доведеться користуватися рахунком в іноземному банку або іноземній платіжній системі (наприклад, Wise або Payoneer). Звісно, якщо компанія не запропонує іншого варіанту придбання акцій, який не передбачає перерахування коштів від фахівця до компанії, типу same-day-sale або sell-to-cover (тема для окремої публікації).

Незалежно від того, придбаваються акції через українську фінансову установу або іноземну, та неодмінно запитає підтверджувальні документи: від опціонного договору й плану компанії, за яким він укладений, до витягу про реєстрацію компанії, акції якої купуються. Потенційно їхній збір і розгляд може затягнутися на тижні, тож майте це на увазі.

Що робити, коли акції вже придбані: продати їх за першої нагоди чи чекати моменту, коли ціна досягне певної психологічно комфортної позначки, чи не продавати взагалі — вирішує фахівець.

Важливо! Якщо компанія ще не вийшла на ІРО, то продати її акції якщо не неможливо, то, принаймні, дуже складно. Втім, це зовсім не означає, що до виходу компанії на ІРО її акції є мертвим вантажем: деякі компанії виплачують дивіденди своїм акціонерам, і ваша може бути однією з них.

Не забуваємо про податки

Коли фахівець підписує договір про опціони, а також за фактом нарахування опціонів і придбання акцій, податкові наслідки не виникають ані в Україні, ані в США. Дякуємо за це Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між країнами та вітчизняному регулюванню.

Сплачувати податки доведеться лише у випадку:

отримання дивідендів: у США може бути утримано до 15% від суми дивідендів; в Україні доведеться сплатити 9% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору (ВЗ). При цьому суму податку, утриманого в США, можна спробувати зарахувати в рахунок 9% ПДФО, що належить до сплати в Україні;

продажу акцій: у США податкових зобов’язань не виникне, а от в Україні доведеться сплатити 18% ПДФО та 1,5% ВЗ від суми отриманого прибутку (тобто різниці між вартістю продажу акцій і витратами на їх придбання, з урахуванням курсових різниць).

Відзвітувати в обох випадках варто до 1 травня року, наступного за тим, у якому отримано дивіденди чи продано акції, а сплатити відповідні податки — до 1 серпня того ж року.

Важливо! Вказані вище ставки та правила стосуються виключно резидентів України. До тих, хто перебуває за кордоном понад 183 дні (а в деяких випадках і менше, майте на увазі), застосовуються інші правила.

Отже, опціони — це інвестиція свого часу та навичок, яка в майбутньому, теоретично, може принести хорошу вигоду. Як і будь-яка інвестиція, вона передбачає ризики, тому кожен фахівець має ухвалити рішення, яке буде комфортним конкретно для нього. Що активніше іноземний бізнес приходитиме на наш ринок, то все в більшій частині офферів будуть згадані опціони. Саме тому варто, бодай поверхнево, ознайомитися з темою та оцінити всі фактори при зважуванні всіх «за» та «проти».