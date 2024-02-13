Sense Bank відновив функцію кредитування за популярною карткою

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2024, 11:55

Sense Bank відновив функцію кредитування за популярною карткою

13 лютого 2024 року Sense Bank, що належить державі в особі Міністерства фінансів, повідомив про відновлення кредитних лімітів за карткою Сameleon (Хамелеон), що за даними фінустанови, є однією з найпопулярніших серед усіх карток, випущених банком.

Від початку повномасштабного вторгнення фінустанова обмежила або закрила доступ клієнтів до кредитування. Перезапуск кредитних продуктів банку почався з кінця літа 2022 року, а його основна фаза тривала до кінця осені минулого року. За цей час було відновлено більшість вже існуючих кредитних програм для юридичних та фізичних осіб, зокрема кредити готівкою, карткові кредитні продукти. Банк також розпочав кредитування за пільговою держпрограмою 5−7−9% та доєднався до програми є-Оселя.

Проте картка Сameleon зі ставкою 0,01% річних на покупки за рахунок кредитних коштів до цього часу була обмежена лише дебетними функціями для нових клієнтів.

13 лютого банк повідомив про відновлення кредитної функції за карткою для усіх існуючих та нових клієнтів у межах індивідуально встановленого кредитного ліміту, але не більше 30 000 грн.

Нагадаємо, картка Сameleon стала першою на українському ринку кредиткою, ставка за якою 0,01% річних у гривні застосовується не в межах визначеного «пільгового періоду», а завжди — на будь-які торгові операції. Лояльні умови залишаються актуальними лише при сплаті щомісячного мінімального платежу у розмірі 5% від фактичної суми заборгованості за кредитом, включно з нарахованими відсотками за ставкою 0,01% річних. Також карта має фіксовану щомісячну комісію у сумі 100 грн.

Таким чином, за умови використання максимальної суми кредитного ліміту на покупки з погашенням заборгованості за 12 місяців, з підключенням PUSH повідомлень, реальна річна ставка становить 7,31% річних.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами