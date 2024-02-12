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12 лютого 2024, 17:21

FinYear: Як трансформуватиметься ринок в умовах нових правил регулювання

У Києві 16 лютого 2024 року в UNIT. city відбудеться визначна подія для фахівців у сфері фінансових технологій, банкінгу та небанківських фінансових компаній — конференція FinYear.

У Києві 16 лютого 2024 року в UNIT. city відбудеться визначна подія для фахівців у сфері фінансових технологій, банкінгу та небанківських фінансових компаній — конференція FinYear.

Банки, небанківські фінансові компанії та представники фінтеху зберуться разом, щоб обговорити те, як трансформується ринок в умовах нових правил регулювання, які законодавчі зміни очікуються та як вони можуть вплинути на майбутнє галузі. А також обговорити виклики, перспективи та тренди, що намітилися у 2024 році.

Програма FinYear

Відкриватиме конференцію заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

З презентаціями виступатимуть керівники ключових департаментів НБУ:

  • Михайло Федоренко — директор Департаменту ліцензування НБУ;

  • Сергій Савчук — заступник директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ;

  • Ольга Лобайчук — начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ.

Крім того, говоритимуть про «Сучасні виклики та тренди розвитку банкінгу 2024». Модератором дискусії виступить Анастасія Шевченко, генеральний менеджер Lugera Ukraine.

Учасники дискусії:

  • Іван Світек — голова Правління Юнекс Банку;

  • Дмитро Поліщук — заступник голови Правління з роздрібного бізнесу ПУМБу;

  • Олена Дмітрієва — перший заступник голови Правління Глобус Банку;

  • Дмитро Мусієнко — член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку.

Також провідні фахівці та експерти розповідатимуть «Як розвиваються необанки та платіжні системи в умовах воєнного часу».

Учасники дискусії:

  • Анна Тігіпко — засновниця IziBank;

  • Олексій Рубан — директор з інновацій NovaPay (ГК Nova);

  • Олександр Лапко — CEO RozetkaPay;

  • Іван Степанець — директор з інновацій iPay.ua.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+28
veritas69
veritas69
12 лютого 2024, 18:56
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Все собравшиеся ничего не производят и не формируют валютную выручку. Считай барыги и ростовщики.
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