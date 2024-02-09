Польські фермери заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині»

Польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

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«Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску „Медика“, що навпроти українського „Шегині“. Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги», — зазначив він.

За словами речника, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових авто та автобусів на виїзд та в'їзд до Польщі поки не здійснюється.

«Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати», — наголосив Демченко.

На інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», рух транспортних засобів відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Нагадаємо

У межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три — 9 лютого, ще два — 12 лютого.