Цього року з державного бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділяє понад 40 млрд грн. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін цього року виділяє понад 40 мільярдів на допомогу українським підприємцям — Шмигаль
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За його словами, на нараді з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, народними депутатами, представниками Офісу президента була обговорена підготовка нових заходів для підтримки українських виробників.
Прем'єр зазначив, що купівля українських товарів — це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.
«Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму „єРобота“. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку», — заявив Шмигаль.
Нагадаємо
В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що від початку дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10,4 тис. українців.
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