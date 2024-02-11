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11 лютого 2024, 10:08

Кабмін цього року виділяє понад 40 мільярдів на допомогу українським підприємцям — Шмигаль

Цього року з державного бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділяє понад 40 млрд грн. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Цього року з державного бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділяє понад 40 млрд грн.
Фото: НБУ

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За його словами, на нараді з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, народними депутатами, представниками Офісу президента була обговорена підготовка нових заходів для підтримки українських виробників.

Прем'єр зазначив, що купівля українських товарів — це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.

«Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму „єРобота“. Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку», — заявив Шмигаль.

Нагадаємо

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що від початку дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10,4 тис. українців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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manson
manson
11 лютого 2024, 11:41
#
Звучит как, в доме продолжается пожар и сегодня загорелась уже третья комната, но мы купили дополнительные кастрюли на кухню в рассрочку конечно же, и теперь каждый член семьи сможет набрать воды и помочь с пожаром.
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