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21 грудня 2023, 8:44

«єРобота»: Бізнес отримав грантів від держави на 5,5 мільярда

Від початку дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10,4 тис. українців. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Від початку дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Загалом із початку запуску проєкту «єРобота» в липні 2022 року:

  • за програмою «Власна справа» — видано 9 634 мікрогранти на 2,3 млрд грн;
  • на розвиток переробних підприємств — видано 482 гранти на 2,5 млрд грн;
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 144 гранти на 631 млн грн;
  • ветеранам та членам їхніх родин — видано 132 гранти на 50 млн грн.

Як подати заявку

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Джерело: Мінфін
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