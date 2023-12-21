«єРобота»: Бізнес отримав грантів від держави на 5,5 мільярда

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Загалом із початку запуску проєкту «єРобота» в липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» — видано 9 634 мікрогранти на 2,3 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 482 гранти на 2,5 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 144 гранти на 631 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 132 гранти на 50 млн грн.

Як подати заявку

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал «Дія» разом із бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.