Керуйте підписками разом із ПУМБ Online

ПУМБ турбується про своїх клієнтів та робить усе, аби зробити фінансове життя українців більш зручним та комфортним. Стикались з ситуацією, коли раптом з’ясовується, що щомісячно з картки знімаються кошти за доступ до сервісу підписки, яким вже давно не користуєтесь? ПУМБ потурбувався аби клієнти банку більше не потрапляли у пастку «забутих» підписок і запустив новий сервіс — моніторинг та управління підписками у застосунку ПУМБ Online.