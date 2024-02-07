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7 лютого 2024, 10:00

Керуйте підписками разом із ПУМБ Online

ПУМБ турбується про своїх клієнтів та робить усе, аби зробити фінансове життя українців більш зручним та комфортним. Стикались з ситуацією, коли раптом з’ясовується, що щомісячно з картки знімаються кошти за доступ до сервісу підписки, яким вже давно не користуєтесь? ПУМБ потурбувався аби клієнти банку більше не потрапляли у пастку «забутих» підписок і запустив новий сервіс — моніторинг та управління підписками у застосунку ПУМБ Online.

Переваги сервісу:

  • Жодних неочікуваних списань — інформація про платні підписки на онлайн сервіси, додатки та інші послуги, за які йдуть списання по картках ПУМБ в одному застосунку. Легко переглядати — легко контролювати.

  • Управління підписками. Включайте та виключайте підписки в один клік у застосунку.

Як налаштувати? Відкрити застосунок ПУМБ Online => Платежі => Підписки. Або деталі картки- шестірня — Підписки.

Ще досі не клієнт ПУМБ? Достатньо скачати застосунок ПУМБ Online, зареєструватись за допомогою цифрових документів (Дія або BankID) та відкрити рахунок у ПУМБ. Сервіс доступний як в Україні, так і за кордоном. Реєстрація можлива як з українським, так і із іноземним номером.

Плануйте фінанси розумно — контролюйте свої витрати з ПУМБ Online!

Джерело: Мінфін
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