У міру формування належних передумов НБУ поступово дозволятиме все більші курсові коливання відповідно до зміни ринкової кон’юнктури. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2024 року.

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Регулятор зазначив, що збільшення гнучкості курсу є необхідним кроком для відновлення його ролі як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Після переходу до режиму керованої гнучкості суттєво збільшилися обсяги операцій банків без участі НБУ. Це свідчить про збільшення глибини міжбанківського валютного ринку, а, відповідно, й посилення його стійкості до ситуативних чинників.

«Посилився й зв’язок між готівковим і безготівковим сегментами валютного ринку. За винятком останніх днів року, різниця між готівковим та офіційним курсами зменшувалася, зокрема завдяки скасуванню в грудні обмежень для банків та небанківських фінансових установ на продаж готівкової іноземної валюти населенню», — йдеться у звіті.

Водночас попри перехід до режиму керованої гнучкості, забезпечення курсової стійкості залишається основним засобом НБУ для досягнення інфляційних цілей та підтримки макрофінансової стабільності.

«НБУ зберігає присутність на валютному ринку та компенсує структурний дефіцит на ньому, даючи змогу курсу коливатися в обидва боки під впливом ситуативних змін у попиті та пропозиції валюти», — підкреслив регулятор.

Ситуація на валютному ринку в четвертому кварталі 2023 року та на початку 2024 року

У жовтні — першій половині листопада 2023 року співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку поліпшилося. Значною мірою це зумовлювалося ефектом блокади окремих пунктів пропуску на західному кордоні України, яка мала більший вплив на імпорт, ніж на експорт.

Натомість експортні надходження навіть незначно збільшилися внаслідок нарощування пропускної спроможності нового морського маршруту та дунайських портів. У результаті інтервенції НБУ з продажу валюти зменшилися, а курс гривні зміцнився.

Водночас з другої половини листопада чистий попит на іноземну валюту знову збільшився. Це зумовлювалося як сезонними чинниками, так і об'єктивними наслідками війни.

Так, підвищився попит на імпортовані продовольчі товари, товари проміжного споживання для аграріїв, пальне та окрему продукцію машинобудування й фармацевтичної промисловості.

Крім того, посилення невизначеності щодо надходження офіційного фінансування та рекордні бюджетні видатки призвели до підвищеного попиту на валюту.

За таких умов НБУ в грудні суттєво наростив інтервенції з продажу іноземної валюти (до $3,6 млрд), а обмінний курс гривні в середньому послабився на 2,6% порівняно з листопадом. Від'ємне сальдо інтервенцій НБУ загалом за квартал збільшилося до $9,3 млрд (порівняно з $7 млрд у третьому кварталі).

«Достатні обсяги інтервенцій та заходи НБУ з підтримання привабливості гривневих інструментів забезпечили контрольованість валютного ринку. У результаті в IV кварталі обмінний курс гривні в середньому майже не змінився порівняно з попереднім кварталом», — йдеться у звіті.

Нагадаємо

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку великої війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара — спочатку 29,25 грн/$, а з 21 липня 2022 року — 36,57 грн/$.

Після цього офіційний курс долара впав до 36,03 грн/$. Потім до кінця грудня 2023 року він зріс до 37,98 грн/$.

На початку січня 2024 року офіційний курс долара досяг 38,22 грн/$. Однак потім він відкотився назад. Станом на 2 лютого він становить 37,60 грн/$.