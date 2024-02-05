Як отримати від держави до 250 тис. грн на розвиток бізнесу і скільки за це доведеться заплатити

Наприкінці минулого року уряд відзвітував, що на відкриття і розвиток власної справи через портал «Дія» українці отримали понад 90 млн грн. Своїм досвідом отримання цих грошей з ЕП поділився Сергій Ковалевський, засновник Центру безпеки Замок.укр.

«Будь-який українець, що має бізнес-план та наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави у розмірі до 250 тис. грн», — йдеться в описі гранту від «Дія».

Хочете отримати ці гроші на розвиток бізнесу або на відкриття нового, тож налаштовуйтесь на марафон. Особисто мій марафон тривав пів року. І це час постійного залучення до процесу.

Умови, обов'язки та відповідальність

Державні гроші виділяють компаніям, які готові розвиватися. І ці кошти повернуться державі у вигляді податків за 3 роки за 2 нових співробітників. Це обов’язкова умова.

Для бізнесу — це допомога в розвитку. Для держави — нові робочі місця і відрахування до бюджету. Гроші доведеться відпрацьовувати: збільшувати показники та брати на себе ризики.

З грантом не вийде так, що гроші отримали, а через 2 роки закрилися. Тоді кошти доведеться повернути. Всі правила і обов’язки держави та бізнесу прописані у договорі, який ви укладаєте.

А використання коштів перевірятимуть. Щоб підприємці витрачали їх саме на послуги та товари, які вказані в гранті. І, звісно, ними користувалися.

Бізнес-план — це 70% успіху в отриманні гранту

Цей документ — ваш покроковий фінансовий план, за яким ви використовуватимете грантові гроші. Його можна розробити або самостійно, або звернутися до підрядника, який займається цим професійно.

Підготовка бізнес-плану може тривати доволі довго. Точно не тиждень, бо підрядник має зрозуміти специфіку вашого бізнесу. Будьте готові, що з першого разу бізнес-план не затвердять та відправлять на доопрацювання. Свій ми переробляли 1 раз, цим займався підрядник, який спеціалізується саме на цьому.

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Співбесіда з центром зайнятості

Це наступний етап. Відбувається через zoom, але атмосфера все одно наче на екзамені з найсуворішими викладачами. По суті, ви захищаєте свій бізнес-план.

Питання глибинні. Особливо ті, що стосуються ваших товарів, послуг, розвитку ринку, на якому працюєте. Перевіряють розрахунок цифр у бізнес-плані, наскільки ви володієте ситуацією, та розумієте, на що і для чого підуть кошти, як у відсотках зростатиме ваш бізнес.

Окрема увага в бізнес-плані відводиться досвіду. Його теж необхідно розписати. Продемонструвати динаміку вашого ринку. І довести, що ви не «ринок пейджерів», який втратив актуальність ще 10 років тому.

У підсумку, ці фахівці виставляють оцінку. За набраними балами заявку або схвалюють, або ні. Нашу заявку затвердили через півтора місяці.

Отримати гроші — ще одна бюрократична система

Грантові кошти ми отримали через місяць після затвердження нашого проєкту. Фінансування відбувається лише через Ощадбанк.

На кожну оплату, у нас їх було 4, потрібні фізичні документи — підписані договори, окремі рахунки та доручення. Їх теж доведеться переробляти, бо помилки 100% знайдуть. Ми переробляли двічі.

Налаштовуйтесь, коли почнете втілювати бізнес-план, що не кожен підрядник захоче працювати за договором. По одному з пунктів бізнес-плану за грантові гроші ми брали ноутбук.

Виявилось, продавці з нормальними цінами не хочуть продавати за договором. А ті, хто готові, додають доволі високий відсоток націнки.

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«Приховані» платежі

Насправді, вони відомі заздалегідь і ці суми потрібно врахувати з початку. Бізнес-план у підрядника нам обійшовся у 30 тис. грн. Але це за умови, що ми отримали грант. Якщо б не отримали, то сплатили б 5 тис. грн.

Розмір оплати за розробку бізнес-плану у кожного підрядника різний. Промоніторте цей ринок за цінами та за кейсами, які є у цих компаній. Так і визначите, з ким працюватимете.

Комісія банку обійшлася близько 1 000 грн: але ця сума не входить в бізнес-план, тож платите власні кошти. Порахуйте всі поїздки, коли переробляли документи: пальне та власний час, який могли б витратити на свій бізнес.

Державні гранти отримують максимально успішні проєкти. Ними треба користуватися, поки держава дає таку можливість. Зі сторони країни є прописані терміни: на подачу, на розгляд, на отримання грошей. Це дуже важливий момент.

Але для підприємця-початківця все це задовго. І головне: розвивайтесь, не втрачайте шанси, які вам даються, і все буде Україна.