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5 лютого 2024, 9:44

З яких авто необхідно платити податок на розкіш в 2024 році (перелік)

Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Всього 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.
Фото:ukrinform.ua

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Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні особи. Хоча сплачують вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і розбивати платежі протягом усього року.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати увесь річний платіж.

Як сплачують транспортний податок

Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку.

Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Аби платники податків не ламали собі голови у спробах розібратися, чи мають вони платити податок, чи ні, це за них робить уряд.

Щороку Міністерство економічного розвитку публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+54
bonv
bonv
5 лютого 2024, 10:18
#
Влада думає лише про податки і дерибан.
+
0
Strain
Strain
5 лютого 2024, 10:56
#
А вас не смущает что налог на роскошь еще при Порошенко ввели?=)
Или вас в бото-школах такому не учат?=)
Сейчас просто актуализировали список.
+
0
Lamo
Lamo
5 лютого 2024, 11:04
#
Податок на розкіш це українське ноу-хау? Ні.
Це великий подакток на володіння авто? Також ні.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 лютого 2024, 12:47
#
А ви хочете щоб платили всі, як в Німеччині
+
+45
bonv
bonv
5 лютого 2024, 11:02
#
З початком повномасштабного вторгнення корупція в Україні набула особливо цинічних форм.
Лише за останні чотири місяці в Міноборони виявили порушень на понад 10 млрд грн.
Водночас найгучніші справи про розкрадання завершуються «відкритим фіналом».
Досі на свободі перебувають і можуть продовжувати злочинну діяльність десятки корупціонерів.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 лютого 2024, 11:04
#
Сходив спеціально на сайт, щоб подивитись на весь список марок і виявляється, що там нема ламборгіні, ферарі, бугатті…
ось убогий гольф є! а фераррі - НЕМА! ХАХАХАХАХАХА!!!
+
0
Faraday
Faraday
5 лютого 2024, 11:46
#
Зайшов на сайт https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA
Скачав список машин на 2024 рік (знизу)
Немає там ніякого гольфа
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 лютого 2024, 12:41
#
Так, я чогось подумав, що якщо машина є в формі розрахунку вартості, то це автоматично значить, що вона оподатковується.
Тим не менше, скачав файл і там все-одно нема жодного супер чи гіперкара…
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