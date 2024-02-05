З яких авто необхідно платити податок на розкіш в 2024 році (перелік)

Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто , що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Всього 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

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Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким самим як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Розмір сплати транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується транспортний податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є як фізичні особи, так і юридичні особи. Хоча сплачують вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і розбивати платежі протягом усього року.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перерахувати увесь річний платіж.

Як сплачують транспортний податок

Транспортний податок прив’язаний до вартості автомобіля та його віку.

Оподатковують авто, що коштують понад 375 мінімальних заробітних плат.

Другий критерій, за яким визначають, чи справлятиметься податок з автомобіля, є його вік. В залежності від марки, під сплату підпадають авто, не старше 5 років.

Аби платники податків не ламали собі голови у спробах розібратися, чи мають вони платити податок, чи ні, це за них робить уряд.

Щороку Міністерство економічного розвитку публікує перелік марок та моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню.