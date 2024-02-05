ПУМБ збільшує винагороду по реферальній програмі «Запроси друга». З 1 лютого по 15 березня 2024 року винагороду* кожному учаснику акції буде збільшено до 300 грн
Новости компании
5 лютого 2024, 10:00
Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 300 грн кожен
Як отримати збільшену винагороду?
- В період з 1.02
по 15.03.2024року у застосунку ПУМБ Online необхідно обрати «Більше» => «Запросити друга» та згенерувати лінк-запрошення.
- Надіслати запрошення через месенджер другу — не клієнту ПУМБ або розмістити лінк у відкритому доступі в соціальних мережах.
- Почекати поки друг відкриє картку (дебетову або кредитну) та здійснить оплату картою на суму від 100 грн. Зверніть увагу, що оплата має бути зроблена
до 15.03.24.
- Отримати винагороду* у розмірі 100 грн за умови відкриття другом дебетової картки або 300 грн за умови відкриття кредитної картки.
Друг, який виконав усі умови акції також отримує винагороду* 100 грн або 300 грн.
Кількість друзів, яких можна запрошувати до участі — необмежена. Тож, не зволікайте та приймайте участь в реферальній програмі!
Більше про реферальну програму від ПУМБ — за лінком.
*Сума винагороди програми «Запроси друга» залежить від обраної кредитної чи дебетової картки та підлягає оподаткуванню та зборам у розмірі 19,5%.
Джерело: Мінфін
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