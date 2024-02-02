Українці у січні встановили рекорд за обсягом придбаних ОВДП — Sense Bank

Протягом січня 2024 року фізичні особи придбали у мобільному банку Sense SuperApp державних облігацій на 546 млн грн, що складає 10,5% від усього обсягу 2023 року. Для порівняння, у грудні 2023 клієнти фінустанови придбали облігацій на 479 млн грн, повідомила пресслужба націоналізованого Sense Bank .

Рекордні показники місячного приросту портфелю ОВДП фізичних осіб фіксувалися у січні й загалом по системі. За даними Національного банку, у перший місяць цього року портфель ОВДП приватних інвесторів збільшився на 4,687 млрд грн до 57,9 млрд грн.

Таким чином, додають у Sense Bank, українці у січні встановили одразу два рекорди: за темпом щомісячного приросту портфелю держоблігацій, та за загальним обсягом інвестицій в ОВДП. Попередній рекорд місячного приросту загального портфелю облігацій у фізичних осіб було встановлено в липні минулого року — тоді українці збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на 3,52 млрд грн.

«Попри високий попит на купівлю іноземної валюти у грудні та січні, наші клієнти здебільшого купували ОВДП, номіновані в національній валюті. На гривневі папери припала 63,5% загального обсягу придбаних фізичними особами держоблігацій у нашому банку. Загалом же по ринку статистика рівно протилежна: січневий приріст портфелю ОВДП фізичних осіб на 65% був сформований за рахунок облігацій, номінованих в іноземній валюті», — зазначила директор з ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович.

Нагадаємо, українці мають змогу вільно купувати та продавати державні облігації, емітовані в гривні, доларах США та євро, у мобільному банку Sense SuperApp в режимі онлайн та 24/7.

Sense Bank — системно важливий український банк, 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства фінансів України. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у 130 відділеннях по всій Україні, а також онлайн банку Sense SuperApp. У банку працює близько 4 тисяч співробітників.