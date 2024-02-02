Mastercard розробила власну ШІ-систему, яка, за її словами, може збільшити ефективність виявлення шахрайства на 300%. Про це пише CNBC.
2 лютого 2024, 11:45
Mastercard виявлятиме шахрайство за допомогою штучного інтелекту
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Розробка компанії дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції у своїй мережі в режимі реального часу та визначати їх законність.
Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії, зазначили в Mastercard.
За оцінками Mastercard, нова технологія ухвалення рішень може підвищити ефективність виявлення шахрайства на 20%, в середньому, а у деяких випадках досягати навіть 300%.
Компанія інвестувала за останні п’ять років понад $7 млрд у кібербезпеку та технології ШІ.
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Джерело: Мінфін
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