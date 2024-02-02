Mastercard виявлятиме шахрайство за допомогою штучного інтелекту

Mastercard розробила власну ШІ-систему, яка, за її словами, може збільшити ефективність виявлення шахрайства на 300%. Про це пише CNBC.

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Розробка компанії дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції у своїй мережі в режимі реального часу та визначати їх законність.

Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які щорічно проходять через карткову мережу компанії, зазначили в Mastercard.

За оцінками Mastercard, нова технологія ухвалення рішень може підвищити ефективність виявлення шахрайства на 20%, в середньому, а у деяких випадках досягати навіть 300%.

Компанія інвестувала за останні п’ять років понад $7 млрд у кібербезпеку та технології ШІ.

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