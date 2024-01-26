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26 січня 2024, 19:44

Mastercard готується назавжди замінити паролі на біометрію

Mastercard запустила нову послугу біометричної автентифікації, яке підвищує безпеку та зручність для споживачів. У майбутньому в компанії планують повністю відмовитись від паролів й кодів підтвердження та перейти лише на біометричні засоби автентифікації. Про це повідомляється у релізі компанії.

Mastercard запустила нову послугу біометричної автентифікації, яке підвищує безпеку та зручність для споживачів.

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Як працює нова послуга

Вона використовує біометричні дані, такі як відбитки пальців, сканування райдужної оболонки ока та розпізнавання обличчя, для підтвердження особи та захисту персональних даних.

За допомогою новітніх стандартів сервіс створює зашифровану пару ключів, що зберігається на персональних пристроях, гарантуючи, що тільки унікальні біометричні дані користувача можуть розблокувати цей ключ.

Клієнти можуть без проблем входити в застосунки або здійснювати онлайн-покупки.

Біометрія замінить паролі й коди

Послуга біометричної автентифікації Mastercard має на меті замінити традиційні методи автентифікації, усуваючи потребу в паролях, питаннях для перевірки особи або одноразових кодах. Завдяки використанню біометрії та нових стандартів ця послуга є більш безпечною та зручною альтернативою.

Крім підвищення безпеки, сервіс біометричної автентифікації Mastercard можна використовувати з токенізацією для захисту платіжних облікових даних. Токенізація гарантує, що платіжна інформація не може бути скопійована або використана повторно, додаючи ще один рівень безпеки до онлайн-покупок. Процес підвищує безпеку та знижує операційні витрати для продавців і фінансових установ.

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Джерело: Мінфін
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