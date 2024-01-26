Напередодні Дня захисту даних (28 січня) команда Rakuten Viber запитала українців, якими методами вони користуються для безпеки в інтернеті.
50% українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані — опитування Viber
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Результати опитування показали, що 43% українців впевнені в захищеності своїх персональних даних в інтернеті та не вживають ніяких додаткових заходів.
Інші 57% опитаних користуються додатковими методами:
- 11% мають антивірус на телефоні,
- ще 4% встановлюють його на комп’ютер,
- 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів,
- 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів.
Також респонденти зазначили, що не діляться номером телефону задля захисту даних (8%). 6% українців встановлюють різні паролі, ще 4% — часто їх змінюють. Решта (8% опитаних) застосовують всі вищезазначені методи.
На питання «Якими методами захисту персональних даних ви користуєтеся?» відповіді розподілилися наступним чином:
- Вірю, що все і так буде добре з моїми даними, тому нічим не користуюся — 43%;
- Маю антивірус на телефоні — 11%;
- Двофакторна аутентифікація всюди — 9%;
- Ніде не ділюся своїм номером телефону — 8%;
- Завантажую програми тільки з офіційних сайтів — 7%;
- Використовую всюди різні паролі — 6%;
- Часто змінюю паролі — 4%;
- Маю антивірус на комп’ютері — 4%;
- Усе вищезазначене, а то й більше — 8%.
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Обізнаність в кібербезпеці
Також українців запитали, чи стали вони більш обізнаними в кібербезпеці за останній рік. 50% респондентів не цікавляться цим питанням, натомість 21% роблять все, щоб поглибити свої знання. 17% опитаних не читали нічого на тему кібербезпеки протягом року для кращого розуміння.
12% українців впевнені, що знають достатньо:
- 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше,
- ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.
Відповіді на питання «На вашу думку, чи стали ви краще розумітися на кібербезпеці за останній рік?» розподілилися таким чином:
- Не цікавлюся цим питанням — 50%;
- Скоріше так, роблю все для цього — 21%;
- Скоріше ні, цілеспрямовано нічого не читав/-ла — 17%;
- І раніше круто розумівся/-лася на цьому — 6%;
- Дуже прокачався/-лася в цій темі, тепер можу лекції читати — 6%.
Опитування
В анонімному опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 50 тисяч користувачів.
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