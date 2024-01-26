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26 січня 2024, 19:14

50% українців не цікавляться кібербезпекою, 43% ніяк не захищають свої персональні дані — опитування Viber

Напередодні Дня захисту даних (28 січня) команда Rakuten Viber запитала українців, якими методами вони користуються для безпеки в інтернеті.

Напередодні Дня захисту даних (28 січня) команда Rakuten Viber запитала українців, якими методами вони користуються для безпеки в інтернеті.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниРезультати опитування показали, що 43% українців впевнені в захищеності своїх персональних даних в інтернеті та не вживають ніяких додаткових заходів.
Фото: Rakuten Viber

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати опитування показали, що 43% українців впевнені в захищеності своїх персональних даних в інтернеті та не вживають ніяких додаткових заходів.

Інші 57% опитаних користуються додатковими методами:

  • 11% мають антивірус на телефоні,
  • ще 4% встановлюють його на комп’ютер,
  • 9% вмикають двофакторну аутентифікацію для всіх акаунтів,
  • 7% завантажують програми лише з офіційних сайтів.

Також респонденти зазначили, що не діляться номером телефону задля захисту даних (8%). 6% українців встановлюють різні паролі, ще 4% — часто їх змінюють. Решта (8% опитаних) застосовують всі вищезазначені методи.

На питання «Якими методами захисту персональних даних ви користуєтеся?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Вірю, що все і так буде добре з моїми даними, тому нічим не користуюся — 43%;
  • Маю антивірус на телефоні — 11%;
  • Двофакторна аутентифікація всюди — 9%;
  • Ніде не ділюся своїм номером телефону — 8%;
  • Завантажую програми тільки з офіційних сайтів — 7%;
  • Використовую всюди різні паролі — 6%;
  • Часто змінюю паролі — 4%;
  • Маю антивірус на комп’ютері — 4%;
  • Усе вищезазначене, а то й більше — 8%.

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Обізнаність в кібербезпеці

Також українців запитали, чи стали вони більш обізнаними в кібербезпеці за останній рік. 50% респондентів не цікавляться цим питанням, натомість 21% роблять все, щоб поглибити свої знання. 17% опитаних не читали нічого на тему кібербезпеки протягом року для кращого розуміння.

12% українців впевнені, що знають достатньо:

  • 6% добре розумілися на заходах безпеки й раніше,
  • ще 6% відчутно покращили знання за останній рік.

Відповіді на питання «На вашу думку, чи стали ви краще розумітися на кібербезпеці за останній рік?» розподілилися таким чином:

  • Не цікавлюся цим питанням — 50%;
  • Скоріше так, роблю все для цього — 21%;
  • Скоріше ні, цілеспрямовано нічого не читав/-ла — 17%;
  • І раніше круто розумівся/-лася на цьому — 6%;
  • Дуже прокачався/-лася в цій темі, тепер можу лекції читати — 6%.

Опитування

В анонімному опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 50 тисяч користувачів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Abramon
Abramon
26 січня 2024, 19:57
#
Viber для пенсіонерів, а в пенсіонерів у більшості поняття немає про кібербензпеку і все, що з нею повязано.
+
+15
Три літри
Три літри
26 січня 2024, 20:10
#
Які ще результати можуть бути у вайбері. Телеграм може дати кращі результати.
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