Держборг єврозони скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу — до 82,6% ВВП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2024, 9:16

Держборг єврозони скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу — до 82,6% ВВП

Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше та 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського Союзу.

Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше та 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського Союзу.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінився держборгДержборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись з 83% на кінець червня та з 84,6% роком раніше.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився держборг

Держборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись з 83% на кінець червня та з 84,6% роком раніше.

Найзначніший рівень держборгу у третьому кварталі було зафіксовано у Греції — 165,5% ВВП. При цьому у червні 2023 року він становив 167,1%, у вересні 2022 року — 177,5%.

Далі за розміром зобов'язань слідують Італія (140,6% ВВП), Франція (111,9%), Іспанія (109,8%), Бельгія (108%) та Португалія (107,5%).

Читайте також: Інфляція в єврозоні в грудні прискорилася вперше з квітня

При цьому найнижчі показники в Естонії (18,2% ВВП), Болгарії (21%), Люксембурзі (25,7%), Швеції (29,7%) та Данії (30,1%).

Дефіцит державного бюджету як у країнах єврозони, так і ЄС на кінець третього кварталу становив 2,8% ВВП, порівняно з 3% трьома місяцями раніше, повідомив Eurostat.

У вересні 2022 року в єврозоні цей показник дорівнював 4% ВВП, у Євросоюзі — 3,8% ВВП.

Держборг України

Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами