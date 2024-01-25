Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше та 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського Союзу.
Держборг єврозони скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу — до 82,6% ВВП
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Як змінився держборг
Держборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись з 83% на кінець червня та з 84,6% роком раніше.
Найзначніший рівень держборгу у третьому кварталі було зафіксовано у Греції — 165,5% ВВП. При цьому у червні 2023 року він становив 167,1%, у вересні 2022 року — 177,5%.
Далі за розміром зобов'язань слідують Італія (140,6% ВВП), Франція (111,9%), Іспанія (109,8%), Бельгія (108%) та Португалія (107,5%).
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При цьому найнижчі показники в Естонії (18,2% ВВП), Болгарії (21%), Люксембурзі (25,7%), Швеції (29,7%) та Данії (30,1%).
Дефіцит державного бюджету як у країнах єврозони, так і ЄС на кінець третього кварталу становив 2,8% ВВП, порівняно з 3% трьома місяцями раніше, повідомив Eurostat.
У вересні 2022 року в єврозоні цей показник дорівнював 4% ВВП, у Євросоюзі — 3,8% ВВП.
Держборг України
Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США.
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