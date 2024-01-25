Держборг єврозони скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу — до 82,6% ВВП

Сумарний державний борг 20 країн єврозони на кінець третього кварталу 2023 року становив 89,9% ВВП порівняно з 90,3% ВВП трьома місяцями раніше та 92,2% рік тому, за даними статистичного управління Європейського Союзу.

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Як змінився держборг

Держборг 27 держав Європейського союзу на кінець вересня становив 82,6% ВВП, зменшившись з 83% на кінець червня та з 84,6% роком раніше.

Найзначніший рівень держборгу у третьому кварталі було зафіксовано у Греції — 165,5% ВВП. При цьому у червні 2023 року він становив 167,1%, у вересні 2022 року — 177,5%.

Далі за розміром зобов'язань слідують Італія (140,6% ВВП), Франція (111,9%), Іспанія (109,8%), Бельгія (108%) та Португалія (107,5%).

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