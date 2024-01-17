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17 січня 2024, 18:12

Інфляція у єврозоні у грудні прискорилася вперше з квітня

У грудні 2023 року споживчі ціни в єврозоні збільшилися на 2,9% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Євросоюзу Eurostat.

У грудні 2023 року споживчі ціни в єврозоні збільшилися на 2,9% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Євросоюзу Eurostat.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрискорення інфляціїІнфляція в єврозоні прискорилася вперше із квітня.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прискорення інфляції

Інфляція в єврозоні прискорилася вперше із квітня. У листопаді вона становила 2,4%.

Зниження цін на енергоносії у регіоні у грудні сповільнилося до 6,7% у річному вираженні з 11,5% у листопаді, інфляція у сфері послуг залишилася на рівні 4%.

Вартість продуктів харчування, алкоголю та тютюнової продукції зросла у грудні на 6,1% (6,9% у листопаді), промислової продукції — на 2,5% (2,9%).

Читайте: Глава МВФ: зростання світової економіки минулого року трохи перевершило прогноз

Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у грудні сповільнилося до мінімальних з березня 2022 року 3,4% з 3,6% місяцем раніше. Ці дані також збіглися з попередньою оцінкою та прогнозами експертів.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця збільшились на 0,2% порівняно з листопадом, коли вони знизилися на 0,6%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що зростання світової економіки в 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки в 2024 році.

Джерело: Мінфін
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