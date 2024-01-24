Перші пів мільярда за знищене майно: Українці активно обмінюють житлові сертифікати на нові оселі

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою «єВідновлення», вже перевищила пів мільярда гривень. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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За її словами, ще 1,5 млрд грн власники виданих житлових сертифікатів за зруйноване житло забронювали. Це означає, що вони вже визначились з новою оселею, яку незабаром готові купити.

Загальна сума коштів, які держава перерахувала продавцям нерухомості, яка стала новою домівкою сотням українських родин, житло яких було знищено внаслідок військової агресії росії, на сьогодні складає понад 726 млн грн.

Загалом на сьогодні вже сформовано 2385 житлових сертифікатів «єВідновлення» на загальну суму в 4,3 млрд гривень. Сформований житловий сертифікат означає позитивне рішення по компенсації за зруйноване житло. Ще один позитивний показник — кількість оброблених заяв. Так, станом на сьогодні українці подали 8974 заяв і більше половини — 4774 заяви, вже обробили, зазначила Шуляк.

«Ми бачимо, що по темпам обробки заяв динаміка дуже позитивна. Наприклад, етап компенсацій за пошкоджене житло стартував 1 травня 2023 року і наразі вже оброблено більше ніж 75% заяв. А етап компенсацій за знищене житло стартував тільки 1 серпня, при тому що встигли обробити вже більше ніж половину заяв.

Ці цифри досить показові, адже люди розуміють — очікувати на нове житло не потрібно буде роками, оскільки заявники, що подали заяви, наприклад, пів року назад, вже його придбали за кошти, надані державою", — зауважила Олена Шуляк.

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Вона також зазначила, що за пошкоджене внаслідок російської агресії житло держава погодила компенсації на загальну суму в 4 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн власники такого житла вже отримали і 1 млрд грн вже витратили на необхідні товари і послуги з відновлення.

Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат «єВідновлення»

Подати в «Дії», через ЦНАП або у нотаріуса інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію по пошкодженому або знищеному житлу;

Дочекатися візиту спеціальної комісії від органів місцевого самоврядування, яка обстежить житло — він відбудеться протягом 30 днів;

Відкрити рахунок в одному з банків-партнерів (Приватбанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк та ін.);

Отримати рішення комісії з сумою компенсації або житловий сертифікат у «Дії».

Після отримання житлового сертифікату необхідно обрати нове житло і забронювати в «Дії» необхідну суму.

Після бронювання, але перед укладанням угоди купівлі-продажу потрібно відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж з допомогою нотаріуса та реєстратора, звернувшись до ЦНАП.

Після заключення угоди купівлі — продажу кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що заявник реалізував свій житловий сертифікат.

Нагадаємо

З 1 січня 2024 року отримати компенсацію можуть громадяни, які за власний кошт відремонтували своє пошкоджене житло. Крім того, на початку грудня минулого року почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло, яке потребує капітального ремонту — до 500 тис. грн.