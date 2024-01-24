Перші пів мільярда за знищене майно: Українці активно обмінюють житлові сертифікати на нові оселі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 січня 2024, 17:12

Перші пів мільярда за знищене майно: Українці активно обмінюють житлові сертифікати на нові оселі

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою «єВідновлення», вже перевищила пів мільярда гривень. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нову домівку за програмою «єВідновлення», вже перевищила пів мільярда гривень.
Фото: forbes.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, ще 1,5 млрд грн власники виданих житлових сертифікатів за зруйноване житло забронювали. Це означає, що вони вже визначились з новою оселею, яку незабаром готові купити.

Загальна сума коштів, які держава перерахувала продавцям нерухомості, яка стала новою домівкою сотням українських родин, житло яких було знищено внаслідок військової агресії росії, на сьогодні складає понад 726 млн грн.

Загалом на сьогодні вже сформовано 2385 житлових сертифікатів «єВідновлення» на загальну суму в 4,3 млрд гривень. Сформований житловий сертифікат означає позитивне рішення по компенсації за зруйноване житло. Ще один позитивний показник — кількість оброблених заяв. Так, станом на сьогодні українці подали 8974 заяв і більше половини — 4774 заяви, вже обробили, зазначила Шуляк.

«Ми бачимо, що по темпам обробки заяв динаміка дуже позитивна. Наприклад, етап компенсацій за пошкоджене житло стартував 1 травня 2023 року і наразі вже оброблено більше ніж 75% заяв. А етап компенсацій за знищене житло стартував тільки 1 серпня, при тому що встигли обробити вже більше ніж половину заяв.

Ці цифри досить показові, адже люди розуміють — очікувати на нове житло не потрібно буде роками, оскільки заявники, що подали заяви, наприклад, пів року назад, вже його придбали за кошти, надані державою", — зауважила Олена Шуляк.

Читайте також: Шуляк розповіла, як українці незаконно намагаються отримати компенсацію за програмою «єВідновлення»

Вона також зазначила, що за пошкоджене внаслідок російської агресії житло держава погодила компенсації на загальну суму в 4 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн власники такого житла вже отримали і 1 млрд грн вже витратили на необхідні товари і послуги з відновлення.

Як отримати компенсацію або реалізувати житловий сертифікат «єВідновлення»

  • Подати в «Дії», через ЦНАП або у нотаріуса інформаційне повідомлення та заяву на компенсацію по пошкодженому або знищеному житлу;
  • Дочекатися візиту спеціальної комісії від органів місцевого самоврядування, яка обстежить житло — він відбудеться протягом 30 днів;
  • Відкрити рахунок в одному з банків-партнерів (Приватбанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк та ін.);
  • Отримати рішення комісії з сумою компенсації або житловий сертифікат у «Дії».
  • Після отримання житлового сертифікату необхідно обрати нове житло і забронювати в «Дії» необхідну суму.
  • Після бронювання, але перед укладанням угоди купівлі-продажу потрібно відмовитися від права власності на зруйноване житло. Зробити це можна самостійно або ж з допомогою нотаріуса та реєстратора, звернувшись до ЦНАП.
  • Після заключення угоди купівлі — продажу кошти надійдуть продавцю. Це означатиме, що заявник реалізував свій житловий сертифікат.

Нагадаємо

З 1 січня 2024 року отримати компенсацію можуть громадяни, які за власний кошт відремонтували своє пошкоджене житло. Крім того, на початку грудня минулого року почали виплачувати компенсацію за пошкоджене житло, яке потребує капітального ремонту — до 500 тис. грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами