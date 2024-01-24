Портфель вкладів Sense Bank за півроку після націоналізації збільшився на 29,7 мільярда гривень

Шість місяців тому, 22 липня 2023 року, держава в особі Міністерства фінансів набула у власність 100% акцій Sense Bank . За цей час фінустанові вдалося не просто стабілізувати роботу, сформувати менеджмент, а й вийти на високу динаміку зростання усіх основних бізнес показників.

Найголовніше досягнення банку за ці півроку — відновлення довіри бізнесу та українців, що якнайкраще ілюструє динаміка зростання портфелю пасивів. Лише у перший день після націоналізації приватні клієнти відкрили у банку вкладів на понад 300 млн грн, що вдвічі більше за показники попереднього дня.

В період з 21 липня 2023 року по 22 січня 2024 року залишки коштів на рахунках юридичних осіб Sense Bank збільшилися на 121% до 48,6 млрд грн.

А загалом залишки коштів на рахунках бізнесу та фізичних осіб зросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.

Sense Bank восени минулого року відновив кредитування бізнесу за пільговою держпрограмою 5−7−9% й зараз активно фінансує підприємців. Від моменту приєднання до програми у жовтні минулого року, кредитний портфель за програмою зріс на 30%.

Постійне оновлення застосунку Sense SuperApp та запуск нових важливих функцій для ФОП у додатку, допомогли лише за останні кілька місяців минулого року збільшити клієнтську базу фізичних осіб-підприємців на 2 тисячі.

Було відновлено повноцінне кредитування фізичних осіб за усіма роздрібними програмами. А у листопаді банк доєднався до пільгової іпотечної програми є-Оселя, допомагаючи українцям придбати власне житло у кредит до 20 років за ставкою 3% або 7% річних.

Протягом липня-грудня українці придбали у мобільному банку Sense SuperApp ОВДП та військових облігацій на майже 3,3 мільярди гривень, що становить 63% від річного обсягу купівлі держоблігацій у застосунку банку фізичними особами.

Sense Bank успішно пройшов оцінку стійкості Національного банку та станом на грудень 2023 року не мав потреби у докапіталізації та виконував усі обов’язкові нормативи. За попередніми розрахунками, за підсумками роботи у 2023 році Sense Bank отримає прибуток понад 5 млрд грн.