Укргазбанк припинив повноваження нового члена правління

Наглядова рада Укргазбанку 19 січня 2024 року скасувала своє ж рішення від 28 грудня 2023 року про обрання Любомира Пунчева членом правління Укргазбанку. Про це йдеться на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

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Його було обрано членом правління з 1 лютого 2024 року строком на 5 років. Однак це рішення тепер втратило чинність.

Любомир Пунчев, відповідно до заяви Укргазбанку, не встиг вступити на посаду члена правління банку до моменту скасування його призначення.

Наразі на посаду, яку планували зайняти Любомиром Пунчевим, нового кандидата не обрано.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що наглядова рада Укргазбанку 26 липня 2023 року призначила Піотра Качмарека головою правління Укргазбанку.