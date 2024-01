Кількість власників криптоактивів сягнула 580 млн, FTX продала акції GBTC на $1 млрд: що нового на ринку

Компанія Crypto.com опублікувала звіт про аудиторію криптогалузі та відзначила значне збільшення кількості власників цифрових активів.

Згідно з наявною інформацією, у 2023 році згаданий показник зріс на 34%. За 12 місяців кількість користувачів криптоактивів збільшилася з 423 млн до 580 млн осіб по всьому світу, йдеться в документі.

«Прийняття криптовалют у 2023 році досягло нових рубежів всупереч макроекономічним факторам. Цьому не завадило подальше посилення монетарної політики західними центральними банками, тривалий військовий конфлікт у Європі та протистояння на Близькому Сході, а також довгострокові наслідки пандемії», — зазначають у Crypto.com.

Відповідно до методології підрахунку компанії виходить, що за 2023 рік користувацька база Ethereum зросла з 89 млн до 124 млн осіб. Показник збільшився на 39%.

Що стосується біткоїн-спільноти, то кількість власників першої криптовалюти зросла з 222 млн до 296 млн користувачів, йдеться у звіті. У цьому випадку показник продемонстрував збільшення на 33%.

Експерти Crypto.com зазначили, що приріст кількості власників криптоактивів пов’язаний з такими факторами, як:

Примітно, що 40% власників першої криптовалюти також володіють Ethereum. При цьому 42% користувацьких портфелів не мають ні біткоїна, ні Ethereum.

Багатофакторну автентифікацію в X-профілі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) відключили напередодні публікації фейкової новини про схвалення спотових біткоїн-ETF. Про це йдеться в заяві регулятора.

«Через два дні після інциденту і консультації з оператором зв’язку, SEC встановила, що несанкціонована сторона отримала контроль над номером мобільного телефону, пов’язаного з обліковим записом, унаслідок очевидної атаки з підміною SIM-карти», — заявили у відомстві.

Згідно з розслідуванням, отримавши контроль над номером телефону, зловмисник одразу змінив пароль від облікового запису. Наразі правоохоронці розслідують подробиці несанкціонованого доступу.

SEC також повідомила, що за шість місяців до атаки співробітник видалив багатофакторну аутентифікацію через проблеми з доступом до профілю. Усі ступені безпеки було відновлено тільки після злому.

Комісія не виявила жодних доказів того, що зловмисник отримав доступ до інших систем, даних або облікових записів у соціальних мережах регулятора.

Нагадаємо, 10 січня невідомі отримали контроль над X-акаунтом SEC і виклали фейкову новину про схвалення спотового біткоїна-ETF, викликавши високу волатильність на ринку.

Компанія CoinShares представила щотижневий звіт про фінансові потоки в інвестиційні продукти на базі криптовалют в період з 13 по 19 січня. Експерти повідомили про відтік коштів на суму $20,8 млн.

Згідно з даними, за тиждень відтік капіталу з криптопродуктів, що пов’язані з першою криптовалютою, становив $24,7 млн, з Ethereum — $13,6 млн. Проте експерти зафіксували надходження коштів на суму $12,7 млн в продукти, що дозволяють відкривати шорт-позиції на біткоїн.

Аналітики також зазначили, що за незначним відтоком коштів «ховаються» дуже високі обсяги торгів в США, цей показник за тиждень склав $11,8 млрд.

За даними експертів, відтік коштів з фонду GBTC від компанії Grayscale Investments склав $2,22 млрд. Проте в ETF від iShares та Fidelity надійшло $931,1 млн та $860,4 млн відповідно. Приплив коштів у нові ETF з моменту запуску склав $4,13 млрд, зазначили у CoinShares.

Крім того, аналітики заявили, що приплив коштів у США становив $263 млн, тоді як відтік у Канаді та Європі сумарно склав $297 млн.

«Це дає підстави припустити, що відбулася незначна міграція активів до США, де комісії наразі є більш конкурентоспроможними», — йдеться у звіті.

Криптовалютна біржа FTX, яка зазнала краху, продала акції спотового біткоїна ETF компанії Grayscale Investments на суму близько $1 млрд. Про це повідомляє CoinDesk.

За наявною інформацією, з моменту запуску інвестиційного криптофонду в січні 2024 року фірма реалізувала 22,3 млн GBTC. Цей продаж, імовірно, є частиною процедури банкрутства. У листопаді 2023 року суд постановив, що FTX може почати реалізацію активів, які містилися в трастах.

Спотовий біткоїн-ETF Grayscale є лідером з відтоку капіталу серед інвестиційних криптофондів цієї категорії. Старший аналітик Bloomberg Intelligence з ETF Ерік Балчунас заявив, що продукт втратив $2,8 млрд з моменту запуску.

LATEST: Despite $GBTC seeing a -$590m outflow gash friday, The Nine overwhelmed it w/ +$623m (3rd best day), $IBIT & $FBTC both >$200m while $BTCO & $HODL had their best hauls to date. TOT NET FLOWS stand at +$1.2b as Nine's aum hit $4b vs GBTC's -$2.8b, upping aum share to 14%. pic.twitter.com/nB57H8Ro8s