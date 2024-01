Найбільші хедж-фонди світу отримали рекордний прибуток у 2023 році

Прибуток найбільших хедж-фондів світу у 2023 році досяг рекорду, у тому числі завдяки зростанню котирувань акцій, пише Financial Times.

Прибуток фондів

20 провідних фондів отримали минулого року прибуток у розмірі $67 млрд порівняно з попереднім максимумом $65 млрд, зафіксованим за підсумками 2021 року, за розрахунками LCH Investments.

Таким чином вони закріпили своє домінування в галузі. 20 найуспішніших хедж-фондів управляють лише 19% активів, але при цьому вони заробили торік приблизно третину сукупного прибутку галузі.

TCI заробив для інвесторів $12,9 млрд, завершивши рік підйомом на 33% порівняно із зростанням на 24% американського фондового індексу S&P 500.

У його портфель на кінець вересня входили великі пакети акцій таких компаній як Alphabet Inc., Canadian National Railway,Visa Inc., General Electric Co. та Moody's.

Прибуток фонду Citadel у 2023 році склав $8,1 млрд (після рекордних $16 млрд роком раніше), Viking — $6 млрд, Millennium — $5,7 млрд, DE Shaw — $4,2 млрд, Pershing Square — $3,5 млрд.