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19 січня 2024, 20:00

Головне за тиждень: ОВДП, зростання світової економіки та Давос-2024

Казкове багатство: скільки заробляє Джоан Роулінг і як допомагає Україні

Історія Джоан Роулінг виглядає не менш казково, ніж вигаданий нею фантастичний світ. Завдяки успіху книг про Гаррі Поттера Роулінг стала найбагатшою письменницею всіх часів: її статки перевищують $1 млрд. Про основні джерела її доходів та інвестії зіркової письменниці розповідає «Мінфін».

Бізнесмена Мазепу затримали на кордоні: він заявив, що їхав у Давос

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Його адвокати заявили, що бізнесмен їхав на форум у Давосі.

Банки видали бізнесу кредитів за держгарантіями майже на 104 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 32 619 кредитів на загальну суму 103,8 млрд грн, з яких у 2023 році — 13 658 кредитів на 44,7 млрд грн.

ВПО можуть отримати по 10,8 тисячі від ООН

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 гривень.

Чи залишаться ОВДП привабливими для інвестицій, якщо гривня знову падатиме

Гривневі ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів особистих інвестицій. Дохідність є значно вищою за інфляцію, і стабільність гривні гарантували непогані та майже безризикові прибутки. Та чи залишаться вони, якщо нацвалюта послаблюватиметься і чи не час перевкладатися у долар, розбирався «Мінфін».

Україна у 2024 році: що буде з курсом, ВВП, 5−7−9, ОВДП та єОселя (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ — про курс валют на 2024 рік, про облікову ставку, ВВП, єОселю та багато іншого.

Банкірів можуть змусити працювати на податкову: що це змінить для фізосіб

Національна стратегія доходів до 2030 року обумовлює запровадження прогресивної шкали оподаткування ПДФО. Як вираховуватиметься податок на доходи громадян і до чого ще готуватися українцям, розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

Як українці скаржаться на банки до Нацбанку і чому можуть залишитися без його допомоги

Захист прав споживачів фінпослуг залишається однією із найболючіших тем на вітчизняному фінансовому ринку. Права українців порушують як банки, так і небанківські структури. Нерідко у людей складається враження, що на їхні скарги не звертають належної уваги та фактично проблеми не вирішують.

Гроші на Базу: monobank запустив новий сервіс

monobank створив новий інструмент для монетизації творчості, у тому числі стримерів — База від monobank.

Глава МВФ: зростання світової економіки минулого року трохи перевершило прогноз

Зростання світової економіки в 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки в 2024 році. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Золотий запас: скільки заробили інвестори в золото в 2023 році і чи можна повторити цей успіх

Для тих, хто інвестував у золото, 2023 рік виявився дуже вдалим. Особливо для тих, хто купував його восени 2022 року, коли ціна просідала до рівнів близько $1650 за тройську унцію, або на початку жовтня 2023 року, коли золото коштувало близько $1825 за унцію.

«Жадібність» зашкалює: як біткоїн зустрів новий рік і куди рухатиметься далі

2023 рік був напрочуд вдалим для першої криптовалюти, капіталізація збільшилася майже втричі — з $321 млрд. до поточних $847 млрд., вартість монети зросла з $16,7 тис. до $42,25 тис. (+153%). Експерти «Мінфін» вважають за необхідне дослідити ключові метрики першої криптовалюти для того, щоб зрозуміти, з якими вхідними даними ми йдемо у новий рік.

У Міністерстві фінансів розповіли, скільки пішло на соцвиплати у 2023 році

Упродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні — 41,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У Давосі 83 країни обговорювали питання миру в Україні: що про це пише західна преса

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбулась зустріч представників 83 країн, які обговорювали питання припинення війни в Україні за формулою Зеленського. Росію не запрошували.

Джерело: Мінфін
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