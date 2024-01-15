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15 січня 2024, 12:29

У Давосі 83 країни обговорювали питання миру в Україні: що про це пише західна преса

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбулась зустріч представників 83 країн, які обговорювали питання припинення війни в Україні за формулою Зеленського. Китай відмовився брати участь, а росію не запрошували.

У неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі відбулась зустріч представників 83 країн, які обговорювали питання припинення війни в Україні за формулою Зеленського.

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Втім, варто підкреслити, що кількість країн, які залучені до обговорення мирного плану у Давосі збільшилась у порівнянні із зустріччю на Мальті у жовтні минулого року, де за стіл перемовин сіли представники 65 країн, пише Financial Times. Перші дві зустрічі у такому форматі відбулись у Копенгагені та Саудівській Аравії.

Що заявила українська сторона

Україну на форумі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив на тому, що до перемовин необхідно залучити Китай, який зможе, на його думку, вести серйозні розмови з кремлем, пише Reuters.

Також Єрмак повідомив, що ніхто з країн не просив Україну піти на територіальні поступки задля припинення війни. За словами керівника ОП, країни обговорюють формулу миру, яку пропонує Володимир Зеленський, що передбачає звільнення всіх окупованих територій й повернення кордонів, які були встановлені у 1991 році.

Що заявила швейцарська сторона

Організатор зустрічі у Давосі, представник Швейцарії Ігнаціо Кассіс, також вважає, що за стіл перемовин обов'язково потрібно саджати Китай.

«Китай відіграє значну роль. Ми повинні знайти способи працювати з Китаєм у цьому питанні», — сказав Кассіс, додавши, що ні росія, ні Україна не бажають йти на поступки.

Кассіс також сказав, що країни, які вели діалог з росією, такі як Бразилія, Індія та Південна Африка, були залучені до дискусій у Давосі та можуть зіграти важливу роль.

Роль Глобального Півдня

Втім, є чимало країн, які представляють Глобальний Південь (Global South), наполягають на тому, щоб у зустрічах брала участь і росія. Водночас організатори форуму у Давосі вважають, що залучення цих країн, які раніше стояли осторонь проблем Україні, є успіхом. Їх думку поділяє й Андрій Єрмак.

Представник ЄС зазначив, що партнери з Global South загалом висловили співчуття українцям.

Участь Зеленського у форумі

Участь Володимира Зеленського у формі очікується у вівторок, 16 січня. За даними Bloomberg Зеленський має наміри зустрітися у Давосі з генеральним директором JPMorgan, щоб обговорити з ним питання фінансування України. Невідомо чи зустрінеться український президент з представником Китаю.

Пізніше стало відомо, що Китай візьме участь у подальшому обговоренні. Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на брифінгу, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+60
Serhii Kyrychenko
Serhii Kyrychenko
15 січня 2024, 12:50
#
«партнери з Global South загалом висловили співчуття українцям.»
такі молодці (сарказм)
+
+84
Kharakternyk
Kharakternyk
15 січня 2024, 13:05
#
Знаємо, що вони там обговорювали — введення CBDC, боротьба з готівкою, точкове відновлення масочного режиму та вакцинації, пропаганда трансгендерства та зміни статі в школах, легалізація наркотиків та педофілії і визначали місця, де ще можна підпалити війну.
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