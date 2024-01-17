Глава МВФ: зростання світової економіки минулого року трохи перевершило прогноз

Зростання світової економіки в 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки в 2024 році. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

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Стійкість економіки

«Глобальна економіка виявилася напрочуд стійкою, — сказала вона в інтерв'ю Bloomberg у Давосі. — 2023 рік виявився кращим, ніж ми очікували. І цей позитив перейде на 2024 рік».

Прогноз МВФ

У жовтневому огляді World Economic Outlook (WEO) МВФ прогнозував, що глобальна економіка зросте на 3% у 2023 році та на 2,9% у 2024 році. Наступний WEO буде опубліковано цього місяця.

За словами Георгієвої, на економіку США чекає «м'яка посадка», оскільки відсоткові ставки почнуть знижуватися.

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Раніше у вівторок перший заступник голови МВФ Гіта Гопінат заявила в ході одного з заходів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що проходить у Давосі, що шанси на «м'яку посадку» американської економіки зросли.

Гопінат зазначила при цьому, що очікування фінансових ринків щодо швидкого зниження ключових ставок провідними світовими ЦБ «дещо передчасні», оскільки боротьбу з інфляцією ще не завершено.

«Ринки очікують, що центробанки досить швидко знижуватимуть ставки. Я думаю, поки що дещо передчасно робити такі висновки, — сказала Гопінат. — Слід очікувати, що ставки будуть зменшені в якийсь момент цього року, однак, ґрунтуючись на даних, які у нас є зараз, ми вважаємо, що це, з більшою ймовірністю, станеться у другій половині року».

Говорячи про Китай, Георгієва зазначила, що владі КНР слід продовжувати відкривати держкомпанії для інвесторів, вирішувати проблеми великих боргів місцевих органів влади, а також ринку нерухомості, щоб економіка країни не потрапила у пастку повільного зростання.

«Китай усвідомлює, що без проведення складних структурних реформ економічне зростання в країні може сповільнитися до менше ніж 4%», — сказала глава МВФ, зазначивши, що вона бачить «тверду рішучість КНР зберігати міжнародну залученість».

Прем'єр Держради КНР Лі Цян заявив у Давосі у вівторок, що темпи економічного зростання в Китаї в 2023 році становили близько 5,2%, перевищивши цільовий показник уряду країни, незважаючи на відсутність масштабних стимулів.