Банки видали бізнесу кредитів за держгарантіями майже на 104 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 32 619 кредитів на загальну суму 103,8 млрд грн, з яких у 2023 році — 13 658 кредитів на 44,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Станом на 1 січня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 900 кредитів на суму близько 67 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 31,4 млрд гривень. Це близько 71 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд грн).

При цьому в грудні 2023 року укладено 1 081 кредитний договір на суму близько 4,8 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі майже 2,5 млрд грн.

Лідери з виділення кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 січня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк — наразі обслуговується 12 922 кредити на загальну суму понад 23,5 млрд грн, що становить 70 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2 719 кредити на майже 10,9 млрд грн (відповідно — 89% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 1 831 кредит на суму 6,4 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 571 кредит на 5,3 млрд грн;

у Київській — 1 211 кредитів на 4,6 млрд грн;

в Одеській — 1 316 кредитів на 4,5 млрд грн;

у Львівській — 1 574 кредити на 4,4 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: